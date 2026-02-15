Nhiều hoạt động vui Tết ý nghĩa cho người lao động

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hơn 8.200 công nhân, lao động tại Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Bình Mỹ, TPHCM) đã cùng nhau hòa mình vào không khí sôi động của Chương trình "Tết sum vầy" do doanh nghiệp phối hợp Công đoàn cơ sở tổ chức.

Một tiết mục văn nghệ tại Chương trình "Tết sum vầy"ở Công ty TNHH Việt Nam Samho

Công nhân Công ty TNHH Việt Nam Samho "cháy" hết mình trong chương trình "Tết sum vầy"

Chương trình càng thêm háo hức với các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" và phần quay số trúng thưởng hấp dẫn. Nhiều phần quà giá trị như xe máy, tivi, tủ lạnh, máy giặt, bếp ga… đã mang lại niềm vui bất ngờ cho người trúng thưởng, góp phần làm nên một đêm hội trọn vẹn.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là cuộc thi "Nét đẹp Samho" (Miss Samho) lần đầu tiên được tổ chức. Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng mà còn lan tỏa sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần tích cực của nữ lao động trong công ty.

Chị Trần Lê Anh Thư, nhân viên bộ phận Devolopment đạt danh hiệu Miss Samho

Công nhân Nguyễn Thanh Thủy vui vẻ cho biết chưa khi nào chị được vui và hét to đến thế. "Tham gia chương trình giúp tôi giải tỏa hết áp lực trong cuộc sống để đón năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng" - chị bộc bạch.

Theo ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho, bên cạnh thưởng Tết và quà Tết, việc tổ chức "Tết sum vầy", bữa cơm tất niên, hội thao xuân, trang trí tiểu cảnh… là cách doanh nghiệp và Công đoàn tri ân, động viên và gắn kết người lao động sau một năm đồng hành cùng sự phát triển của công ty.

Công nhân Công ty TNHH Việt Nam Samho vui mừng nhận xe máy trong phần quay số may mắn

Không khí xuân cũng rộn ràng tại Công ty TNHH Lạc Tỷ, nơi hơn 2.700 công nhân, lao động đón năm mới trong niềm phấn khởi. Dịp Tết 2026, người lao động được thưởng tháng lương thứ 13 từ 1,5- 2,3 tháng lương. Cùng với đó là chương trình văn nghệ "Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng" với nhiều tiết mục đặc sắc và phần quay số trúng thưởng 100 giải thưởng giá trị như máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt…

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM, Công ty và người lao động Công ty TNHH Lạc Tỷ chụp hình lưu niệm tại tiểu cảnh Tết cho Công đoàn thực hiện trong khuôn viên nhà máy

Để tăng thêm sắc xuân, Công đoàn công ty còn đầu tư trang trí tiểu cảnh ngay tại nhà máy, tạo không gian để công nhân lưu lại những khoảnh khắc tươi vui bên đồng nghiệp trước khi về quê hoặc bước vào kỳ nghỉ Tết.

Một số hình ảnh tại hội thi trang trí tiểu cảnh và hội thi gói bánh tét do Công đoàn phường Phú Thạnh, TPHCM tổ chức

Không chỉ trong phạm vi doanh nghiệp, tại nhiều phường, xã ở TPHCM, các cấp Công đoàn cũng chủ động tổ chức hoạt động vui Tết cho đoàn viên, người lao động.

Tại phường Phú Thạnh, Công đoàn phường đã triển khai hội thi trang trí tiểu cảnh và hội thi gói bánh tét với chủ đề "Xuân gắn kết – Tết yêu thương". Những tiểu cảnh rực rỡ được dựng ngay tại các khu nhà trọ đông công nhân, góp phần làm bừng sáng không gian vốn quen thuộc, giản dị.

Người lao động ở trọ, đón Tết xa quê ở phường Phú Thạnh nhận bánh tét trong khuôn viên tiểu cảnh Tết

Đặc biệt, những đòn bánh tét từ hội thi được trao tận tay người lao động ở trọ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê sum họp gia đình.

Trong không gian tiểu cảnh rộn ràng sắc xuân, chị Lê Thị Tuyết Lan – lao động tự do đang ở trọ trên đường Lương Thế Vinh – không giấu được niềm vui. Chị chia sẻ từ khi có tiểu cảnh Tết, khu trọ trở nên nhộn nhịp hơn hẳn; trẻ em có chỗ vui chơi, người lớn rủ nhau diện áo đẹp chụp ảnh lưu niệm. "Chỉ là một tiểu cảnh nhỏ thôi, nhưng mang lại rất nhiều niềm vui cho những người lao động xa quê như chúng tôi" - chị Lan nói.