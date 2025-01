Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình "Về với buôn làng"

Sự kiện diễn ra tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025).

Phát biểu tại chương trình, thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân, cho biết chương trình "Về với buôn làng" là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực nhằm hưởng ứng các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an và các phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Các hoạt động của chương trình góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh trật tự, không ngừng xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", bảo vệ vùng biên giới vững chắc từ cơ sở.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 300 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các gia đình có công, già làng, trưởng buôn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 20 chiếc xe đạp, 20 phần quà tặng học sinh vượt khó học giỏi; 1 công trình "Phòng máy cho em" và 100 suất học bổng tiếng Anh online cho học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Cư Kuin. Hưởng ứng phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn quốc", Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khánh thành và bàn giao 2 căn nhà 19/8 tặng các gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Ea Bhốk, Ea Ning; Ban Thanh niên Công an TP HCM và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam hỗ trợ kinh phí (50 triệu đồng/căn) xây mới 2 căn nhà 19/8.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Lương thực miền Nam trao 4,5 tấn gạo và các phần quà tặng nhân dân huyện Cư Kuin…

Cùng với các hoạt động này, tối cùng ngày, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật "Người truyền lửa", tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".