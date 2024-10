(NLĐO) - Việc quận Tân Bình tổ chức hội nghị chuyên đề "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2024 nhằm định hướng, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân bảo vệ an ninh, trật tự.