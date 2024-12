Hò Dô 2024 - Lễ hội âm nhạc đẳng cấp quốc tế

Hò Dô 2024 là món quà mà UBND TP HCM dành tặng người dân và cộng đồng yêu âm nhạc, với mong muốn mang đến một không gian trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp hoàn toàn miễn phí.

Bức tranh âm nhạc phong phú

Bước sang năm thứ 4, Hò Dô đã trở thành "đại tiệc" quen thuộc của công chúng TP HCM và du khách.

Với khát vọng đưa Hò Dô trở thành một trong những sự kiện văn hóa quan trọng nhất của năm tại TP HCM, Ban Tổ chức đã toại nguyện khi công chúng luôn mang tâm thế háo hức đợi chờ. Đây là sự kiện được tổ chức theo định hướng của TP HCM nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TP HCM đến năm 2030; mở ra cơ hội để thành phố khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa hàng đầu khu vực.

Hò Dô 2024 với hơn 250 nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia, sẽ mang đến những màn trình diễn ấn tượng, tạo nên bức tranh âm nhạc phong phú, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Trong đó, ca sĩ Mỹ Tâm là một trong những biểu tượng của âm nhạc Việt Nam đương đại, Henry Lau là ngôi sao quốc tế lần đầu biểu diễn tại Việt Nam, HIEUTHUHAI là rapper trẻ mang tinh thần đổi mới của nhạc Việt... Hò Dô 2024 còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ tài năng như: Thịnh Suy, Hoàng Dũng, Vũ Thanh... và các nhóm nhạc quốc tế nổi tiếng như Psychic Fever (Nhật Bản), Nfamady (Xứ Wales), The Big Day (Scotland), Greta (Đan Mạch), A Train (Hàn Quốc)…

Hò Dô 2024 là một không gian trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp, phục vụ công chúng miễn phí. (Ảnh do Ban Tổ chức cung cấp)

Đáng lưu ý, đêm nhạc "Rock Marathon by HOZO" vào ngày 15-12 được xem là thời khắc bùng nổ cảm xúc dành riêng cho cộng đồng yêu nhạc rock. Những giai điệu mạnh mẽ của các ban nhạc như Bức Tường và Phạm Anh Khoa, Ngũ Cung, Mụn Gỗ, Chillies…, cùng 2 ban nhạc rock Hàn Quốc là Can't Be Blue và Simileland sẽ giúp không khí thêm cuồng nhiệt.

Tại Hò Dô 2024, sân khấu Local Labels Stage tại phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi để các tài năng trẻ và nghệ sĩ indie đầy triển vọng có cơ hội bước lên sân khấu chuyên nghiệp, kể câu chuyện của mình qua âm nhạc. Với sự tham gia của những giọng ca mới mẻ như Vy Vy, Giana, Thể Thiên, Changg, Vương Bình, Tuimi, MINH, ban nhạc THEMÈO - đương kim quán quân cuộc thi Cảm hứng Hò Dô 2024..., Local Labels Stage sẽ là nơi mang đến làn gió mới đầy sáng tạo, với cá tính riêng của từng nghệ sĩ trẻ.

Sự góp mặt của nghệ sĩ Võ Vân Ánh (Vanessa Võ) - từng đoạt giải Emmy danh giá năm 2003 và là người đầu tiên mang âm nhạc truyền thống Việt Nam đến Nhà Trắng năm 2016 - cùng nhóm Blood Moon Orchestra hứa hẹn sẽ mang đến sức hút độc đáo cho sân khấu Local Labels Stage. Võ Vân Ánh không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ.

Đặt nền móng cho ngành công nghiệp sáng tạo

Trong khuôn khổ Hò Dô 2024, nhiều hoạt động đáng chú ý sẽ diễn ra. Trong đó, hội thảo âm nhạc Việt Nam 2024 với chủ đề "Nhân lực - Yếu tố mấu chốt trong sáng tạo và kinh doanh âm nhạc" sẽ phân tích vai trò của con người trong mọi khía cạnh của ngành - từ quản lý nghệ sĩ, sản xuất âm nhạc, marketing đến tổ chức các sô diễn lớn. Chương trình diễn ra trong 3 ngày 13, 14 và 15-12 tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM.

Từ trái qua: Ca sĩ Mỹ Tâm, nghệ sĩ Võ Vân Ánh, ca sĩ Thể Thiên, ca sĩ Vương Bình, ca sĩ Tuimi sẽ góp mặt tại Hò Dô 2024. (Ảnh do ca sĩ và nghệ sĩ cung cấp)

Tọa đàm chủ đề "Phát triển nhân lực trong ngành kinh doanh âm nhạc Việt Nam vươn tầm quốc tế" do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Hội Âm nhạc TP HCM, VMIN (Vietnam Music Industry Network), HOZO Music Festival và Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM tổ chức. Đây là hình thức sự kiện mới, được nghiên cứu kỹ lưỡng trong nhiều năm qua nhằm tạo ra chương trình trang bị kiến thức nền tảng về kinh doanh âm nhạc, góp sức hướng nghiệp, xây dựng ngành kinh doanh âm nhạc nhiều tiềm năng tại Việt Nam.

Ngoài ra, Hò Dô 2024 còn có chương trình Vietnam - UK Live Music Incubator 2024/2025 - sáng kiến hợp tác giữa VMIN, Association of Independent Festivals (AIF) và HOZO. Chương trình được hỗ trợ bởi Quỹ Kết nối thông qua văn hóa của Hội đồng Anh, triển khai tại Anh và Đông Á.

Vietnam - UK Live Music Incubator 2024/2025 mong muốn thúc đẩy một hệ sinh thái âm nhạc bền vững và phát triển mạnh mẽ, mang đến các lớp đào tạo, cố vấn và trao đổi quốc tế cho các cá nhân trong ngành. Bên cạnh mục đích hỗ trợ phát triển tài năng, chương trình còn tập trung thúc đẩy tính đa dạng, hòa nhập cũng như sự bền vững trong ngành âm nhạc Việt Nam. Trong đó, buổi workshop đầu tiên với chủ đề "Phát triển tài năng và kinh doanh trong ngành âm nhạc trực tiếp" sẽ diễn ra ngày 13-12, tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM.

Âm nhạc hòa nhịp cùng hương vị thế giới Song song với Hò Dô 2024, HOZO Food Festival sẽ là điểm nhấn hấp dẫn. Với chủ đề "Nhạc không biên giới - măm cả thế giới", chương trình sẽ đưa khán giả bước vào hành trình khám phá các nền văn hóa đa dạng thông qua từng món ăn, tạo nên một không gian độc đáo, đầy sắc màu. Lễ hội ẩm thực năm nay quy tụ hơn 60 gian hàng, với những món ngon đặc trưng từ nhiều quốc gia. Những giai điệu âm nhạc sống động vang lên giữa không gian ẩm thực đặc sắc sẽ tạo nên một trải nghiệm hòa quyện giữa thính giác và vị giác, để mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ. Trong khi đó, lễ trao Giải Flavors Awards, diễn ra ngày 14-12, sẽ là sự kiện nổi bật tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là dịp tôn vinh những cá nhân và doanh nghiệp xuất sắc trong ngành ẩm thực - từ những đầu bếp sáng tạo đến các nhà hàng và thương hiệu tiên phong.

NSND NGUYỄN THỊ THANH THÚY, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM: Điểm hẹn giao lưu văn hóa quốc tế Sau nhiều năm tổ chức, Hò Dô đã trở thành biểu tượng văn hóa nổi bật của TP HCM với mô hình hoàn toàn miễn phí dành cho cộng đồng, góp phần khẳng định vị thế của thành phố trên bản đồ văn hóa quốc tế. Mỗi mùa tổ chức, Hò Dô đã thu hút sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới, tạo nên sự giao thoa văn hóa độc đáo. Việc hợp tác với các lễ hội âm nhạc quốc tế lớn trong khu vực và các mạng lưới sáng tạo toàn cầu cũng đã đưa Hò Dô trở thành cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà còn ở các khía cạnh văn hóa, nghệ thuật và du lịch. Thông qua Hò Dô, TP HCM không chỉ được biết đến như một trung tâm kinh tế năng động, sáng tạo, hội nhập mà còn là một điểm hẹn giao lưu văn hóa quốc tế. Theo Chiến lược Phát triển ngành công nghiệp văn hóa của TP HCM, nghệ thuật biểu diễn là một trong những lĩnh vực trọng tâm. Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hò Dô hướng tới nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu này. Hò Dô qua các năm tổ chức đã thể hiện sự phát triển về nhiều mặt, với những con số ấn tượng. Năm 2023, sự kiện đã thu hút hơn 200.000 lượt người tham dự qua 3 đêm diễn, trong đó có đông đảo du khách quốc tế. Thành công này đã góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần đưa TP HCM trở thành điểm hẹn âm nhạc chất lượng cao trên bản đồ lễ hội âm nhạc quốc tế, tạo đà để thành phố định hình là một trung tâm kinh tế và văn hóa trong khu vực.