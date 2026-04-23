Nhiều khu vực ở TPHCM bị cúp nước từ 21 giờ hôm nay, 23-4

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) vừa có thông báo cúp nước để khắc phục sự cố xì bể trên tuyến ống cấp nước D1050 tại giao lộ Võ Thị Sáu – Cách Mạng Tháng Tám (Công trường Dân chủ), phường Xuân Hòa, TPHCM nhằm đảm bảo cấp nước ổn định, liên tục, an toàn.

Theo đó, từ 21 giờ ngày 23-4 (thứ 5) đến 5 giờ ngày 24-4 (thứ 6), các khu vực bị cúp nước gồm:

Khu vực Công ty CP Cấp nước Bến Thành: Cúp nước một phần các phường Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc.

Khu vực Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân: Cúp nước các phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng; một phần phường Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Khu vực Công ty CP Cấp nước Gia Định: Cúp nước phường Nhiêu Lộc; nước yếu phường Phú Nhuận.

Khu vực Công ty CP Cấp nước Thủ Đức: Nước yếu khu vực đường Lê Văn Việt, Đại học Quốc gia TPHCM, Bệnh viện Ung bướu Cơ sở 2, đường Nguyễn Xiển – Nguyễn Duy Trinh; nước yếu tại các phường Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình.

SAWACO đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu cũng như sẽ nỗ lực hoàn thành công tác trên trong thời gian sớm nhất.