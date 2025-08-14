Nhiều KOL, KOC nhận "review thuê" không trung thực để hạ uy tín đối thủ

Ngày 14-8, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) phối hợp với các đơn vị tổ chức sự kiện ra mắt Ecom Hub và giới thiệu Chi hội sáng tạo nội dung trên nền tảng số Việt Nam (KLIC).

Sức ảnh hưởng mạnh

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch VECOM, cho biết KOL, KOC (người có sức ảnh hưởng) ngày nay không chỉ đóng vai trò dẫn dắt câu chuyện và định hình xu hướng tiêu dùng, mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi của hàng triệu người.

Tuy nhiên, sức ảnh hưởng đi kèm trách nhiệm: không quảng bá hàng giả, hàng nhái; tuân thủ pháp luật, quy định quảng cáo và bảo vệ người tiêu dùng; đảm bảo thông tin minh bạch, chính xác, mang lại giá trị thật cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch VECOM phát biểu khai mạc

"KLIC sẽ là nơi kết nối những người làm nghề với nhau, cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Cung cấp kiến thức pháp lý, kỹ năng chuyên môn để mỗi người sáng tạo đều vững nghề và đúng luật.

Đồng hành với doanh nghiệp và thương hiệu để tạo nên những chiến dịch truyền thông hiệu quả, nhưng vẫn đặt người tiêu dùng và giá trị xã hội ở vị trí trung tâm"- ông Dũng nói.

Có trường hợp review thuê không trung thực

Theo đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an TP HCM, sự kiện ra mắt chi hội KOL, KOC không chỉ là hoạt động đào tạo nghề, mà còn là bước quan trọng để hình thành đội ngũ người ảnh hưởng chuyên nghiệp, sáng tạo, tuân thủ pháp luật và góp phần làm lành mạnh môi trường mạng.

KOL và KOC hiện có sức ảnh hưởng sâu rộng, tác động mạnh mẽ đến hành vi và xu hướng tiêu dùng của cộng đồng trực tuyến. Khi kết hợp với thương mại điện tử, lực lượng này trở thành kênh thúc đẩy doanh số đáng kể cho doanh nghiệp.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an TP HCM chia sẻ tại sự kiện

Nhưng sự phát triển nhanh chóng cũng kéo theo nhiều rủi ro, nhất là vấn đề ý thức tuân thủ pháp luật trong bối cảnh môi trường số đang đối mặt nhiều thách thức.

Trên các nền tảng trực tuyến, không ít trường hợp KOL, KOC vô tình hoặc cố ý quảng bá sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về nhãn mác, an toàn thực phẩm.

Cùng với đó là tình trạng lan truyền tin giả, thông tin sai lệch, thậm chí nhận “review thuê” không trung thực để hạ uy tín đối thủ, gây nhiễu loạn thị trường và làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng. Ngoài ra, nguy cơ mua bán trái phép dữ liệu người theo dõi và khách hàng.

Pháp luật hiện nay đã và đang được hoàn thiện để siết chặt hơn, yêu cầu cá nhân, tổ chức minh bạch mục đích sử dụng và chịu trách nhiệm khi dữ liệu bị lạm dụng.

Việc quảng bá cần đảm bảo trung thực, có bằng chứng chứng minh, và không được thu thập dữ liệu cá nhân khi chưa có sự đồng ý của người dùng.

Đại diện PA05 kêu gọi KOL/KOC công khai rõ ràng nội dung quảng cáo có tài trợ, tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng; chỉ quảng bá sản phẩm, dịch vụ đã được xác minh nguồn gốc và công dụng; tuân thủ nghĩa vụ thuế và chủ động báo cáo khi phát hiện hành vi giả mạo, lừa đảo liên quan đến thương hiệu của mình.