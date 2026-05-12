Quốc tế

Nhiều kỳ vọng vào thượng đỉnh Mỹ - Trung

Xuân Mai

Mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc trong thời gian tới, cho dù là hợp tác hoặc đối đầu, đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 13 đến 15-5. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017.

Khi Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh ngày 14-5, hai nhà lãnh đạo cùng các quan chức cấp cao hai nước dự kiến chốt thỏa thuận liên quan đến hàng loạt vấn đề, trong đó nổi bật là thương mại. Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi năm 2017, ông Donald Trump từng công bố các thỏa thuận thương mại trị giá 250 tỉ USD nhưng một số thỏa thuận sau đó không trở thành hiện thực. 

Ngoài ra, theo AP, một loạt thỏa thuận thương mại trị giá khoảng 200 tỉ USD được công bố năm 2020, nhưng phần lớn cũng không được triển khai trước khi nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump kết thúc. 

Gần đây hơn, việc nhà lãnh đạo Mỹ công bố mức thuế quan cao áp lên hàng hóa toàn cầu vào năm ngoái đã khiến Trung Quốc ngừng mua đậu nành của Mỹ và siết chặt xuất khẩu đất hiếm - loại khoáng sản quan trọng đối với các nhà máy Mỹ.

Nhiều kỳ vọng vào thượng đỉnh Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 11-2017. Ảnh: AP

Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai bên đã phần nào hạ nhiệt kể từ khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại vào năm ngoái, qua đó hạn chế áp thuế lên hàng hóa của nhau. Nhà Trắng cho biết hai bên gần đây đã thảo luận và ủng hộ việc tiếp tục gia hạn thỏa thuận này. 

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly hôm 10-5 cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc thành lập một hội đồng thương mại mới nhằm duy trì đối thoại kinh tế giữa hai nước, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng, hàng không vũ trụ và nông nghiệp. Theo trang Bloomberg, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về việc Trung Quốc mua hàng trong những lĩnh vực này.

Bên cạnh thương mại, chương trình nghị sự còn gồm vấn đề kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, cạnh tranh về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI)... Theo đài CNBC, việc Trung Quốc quyết định đình chỉ xuất khẩu nhiều mặt hàng đất hiếm và nam châm liên quan, cùng với lệnh cấm các sản phẩm bán dẫn từ Công ty Nexperia China đã làm đảo lộn các chuỗi cung ứng quan trọng của ngành sản xuất ô tô toàn cầu. Động thái này cũng kéo theo những hệ lụy sâu rộng về cả kinh tế lẫn chính trị tại châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, Washington gần đây cáo buộc Bắc Kinh tiến hành các chiến dịch đánh cắp công nghệ AI của Mỹ ở quy mô công nghiệp. Trang tin Bloomberg dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết các quan ngại của Washington liên quan đến AI, cũng như khả năng thiết lập một kênh đối thoại mới với Trung Quốc về vấn đề này, cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh.

Ông Chad Bown, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (Mỹ), nhận định kết quả của cuộc gặp này có ảnh hưởng đến lợi ích của gần như mọi bên liên quan. Mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc trong thời gian tới, cho dù là hợp tác hoặc đối đầu, đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế thế giới. 

"Cả thế giới đang kỳ vọng hai nhà lãnh đạo có thể đạt được đồng thuận ở ít nhất một số vấn đề, đồng thời tìm cách ngăn căng thẳng tiếp tục leo thang ở những vấn đề còn lại" - ông Eswar Prasad, chuyên gia của ĐH Cornell (Mỹ), nói với đài CNBC. Cũng theo ông Prasad, kết quả cuộc gặp có thể tạo ra tác động lớn tới thương mại toàn cầu, tình hình địa chính trị và thậm chí là sự tồn tại của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. 

Xung đột Trung Đông phủ bóng

Xung đột Trung Đông nhiều khả năng là một nội dung thảo luận quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc sắp tới. Theo trang Euronews, ông Donald Trump dự kiến thúc giục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép buộc Iran đạt được thỏa thuận với Washington.

Trước khi lên đường đến Bắc Kinh, ông Donald Trump hôm 10-5 chỉ trích phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình của Mỹ là "hoàn toàn không thể chấp nhận". Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng Washington tiếp tục đưa ra những "yêu cầu vô lý", đồng thời khẳng định các yêu cầu của Tehran - bao gồm chấm dứt xung đột, dỡ bỏ phong tỏa và giải phóng các tài sản Iran bị đóng băng do sức ép của Mỹ - đều chính đáng.

Mối quan hệ Trung Quốc - Iran đang là một trong những vấn đề khiến hai nền kinh tế hàng đầu thế giới thêm căng thẳng. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Mỹ, theo AP, Trung Quốc đã đẩy mạnh hoạt động ngoại giao liên quan đến xung đột khi đón tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại thủ đô Bắc Kinh vào tuần rồi. Tại cuộc gặp ông Araghchi, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi một "lệnh ngừng bắn toàn diện" và thúc giục các bên sớm khôi phục hoạt động đi lại an toàn và bình thường qua eo biển Hormuz.

Theo AP, Trung Quốc không phải là bên trung gian chính thức trong cuộc xung đột nhưng tất cả các bên, trong đó có Mỹ và Iran, đều cho rằng Bắc Kinh đã đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Chính quyền ông Donald Trump hiện đang thúc ép Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với Iran nhằm thúc đẩy việc mở lại eo biển Hormuz. Một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang nắm giữ vị thế đáng chú ý khi là đối tác kinh tế của nhiều quốc gia tham gia hòa giải cuộc xung đột, bao gồm Pakistan và các nước Ả Rập vùng Vịnh chủ chốt. Ngoài ra, với tư cách là khách hàng mua dầu lớn nhất của Tehran, những khuyến nghị của Bắc Kinh có sức nặng đáng kể.

Hoàng Phương


Tạp chí Caixin: Tàu chở dầu Trung Quốc lần đầu bị tấn công ở Hormuz

(NLĐO) - Một tàu chở dầu Trung Quốc vừa bị tấn công gần eo biển Hormuz, cho thấy tình hình an ninh hàng hải khu vực đang leo thang nghiêm trọng.

Mỹ trừng phạt nhà máy lọc dầu Trung Quốc "làm ăn với Iran"

(NLĐO) - Bên cạnh nhà máy lọc dầu, khoảng 40 công ty vận tải biển và tàu chở dầu tham gia vận chuyển dầu của Iran cũng bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt.

Trung Quốc "sẵn sàng tiếp nhận uranium", ông Donald Trump nói Mỹ sẽ vào Iran để lấy

(NLĐO) - Nếu đúng như những gì tổng thống Mỹ nói, việc từ bỏ uranium và đồng ý cho quân đội Mỹ tiến vào lãnh thổ sẽ là những sự nhượng bộ rất lớn của Iran.

    Thông báo