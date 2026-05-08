Tạp chí Caixin: Tàu chở dầu Trung Quốc lần đầu bị tấn công ở Hormuz

Một tàu chở dầu do chủ tàu Trung Quốc vận hành bị tấn công gần cửa ngõ tuyến hàng hải chiến lược này, đánh dấu lần đầu tiên một tàu dầu Trung Quốc trở thành mục tiêu kể từ khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng 2-2026.

Theo Caixin Global (Trung Quốc), vụ việc xảy ra ngày 4-5 gần cảng Al Jeer, nằm trên bờ biển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Sau vụ tấn công, phần boong tàu bốc cháy, trên thân tàu có dòng chữ "tàu và thủy thủ đoàn Trung Quốc".

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm, trong khi mức độ thiệt hại cụ thể vẫn chưa được công bố.

Tàu hàng chờ tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Ảnh: AP

Nguồn tin của Caixin Global cho biết đây được xem là bước ngoặt đáng lo ngại đối với các hãng vận tải biển Trung Quốc.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Iran cho phép tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz nhờ quan hệ thuận lợi giữa Bắc Kinh và Tehran. Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất cho thấy "vùng an toàn" dành cho tàu Trung Quốc có thể đã không còn tồn tại.

Caixin Global cũng dẫn nguồn tin nói rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại mang nhiều quốc tịch khác nhau trong khu vực.

Hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz gần như tê liệt sau chiến dịch hướng dẫn tàu thương mại ngắn ngủi của quân đội Mỹ, động thái bị cho là khiến các vụ tập kích gia tăng.

Ngày 5-5, hãng vận tải biển Pháp CMA CGM xác nhận tàu container San Antonio của hãng bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz, khiến nhiều thủy thủ bị thương và con tàu hư hại.

Trong cùng ngày, một vụ nổ khác cũng xảy ra trên tàu hàng HMM Namu của Hàn Quốc, làm dấy lên tranh cãi về nguyên nhân vụ việc. Tehran phủ nhận liên quan.

Eo biển Hormuz bị phong tỏa phần lớn kể từ ngày 28-2, sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Trước xung đột, tuyến đường này vận chuyển khoảng 25% lượng dầu thô đường biển toàn cầu và 20% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thế giới.

Theo các báo cáo, hiện có khoảng 1.600 tàu đang mắc kẹt trong khu vực. Trung Quốc chịu ảnh hưởng đáng kể khi khoảng 40% lượng dầu nhập khẩu và 30% LNG của nước này phải đi qua eo biển Hormuz - theo trang NDTV.