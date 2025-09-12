Nhiều lãnh đạo chủ chốt vắng mặt, Thanh Hóa phân công, bổ sung lại nhiệm vụ

Ngày 12-9, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất giao ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, phụ trách nhiệm vụ của ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trong thời gian ông Nguyên vắng mặt.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được giao thêm nhiệm vụ

Về hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, được giao điều hành thay ông Lại Thế Nguyên, hiện đang là Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Đối với UBND tỉnh Thanh Hóa, theo sự phân công mới, 2 ông Mai Xuân Liêm và Đầu Thanh Tùng, là 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đảm nhận gần như toàn bộ các lĩnh vực công việc mà Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phụ trách trước đó.

Cụ thể, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bổ sung nhiệm vụ quản lý, điều hành toàn diện công việc của UBND tỉnh; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực trọng yếu như quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội, tài chính - ngân sách, quốc phòng - an ninh, tài nguyên - môi trường, cũng như triển khai các chương trình lớn tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Thanh Hóa giao ông Liêm theo dõi, chỉ đạo nhiều sở, ngành và đơn vị liên quan theo phân công của UBND tỉnh.

Trong khi đó, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được bổ sung phụ trách các lĩnh vực ngân hàng, doanh nghiệp, cải cách hành chính, đối ngoại, du lịch, thương mại-dịch vụ và pháp chế. Trực tiếp chỉ đạo xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, cùng nhiều ngành, đơn vị thuộc khối nội vụ, tư pháp, ngoại vụ, tài chính và hải quan.

Đối với Sở Công Thương, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định giao ông Trần Đức Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Công thương phụ trách, điều hành hoạt động của Sở Công thương cho đến khi có chỉ đạo mới, trong thời gian ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công thương vắng mặt.

Được biết, UBND tỉnh Thanh Hóa hiện nay có 4 lãnh đạo gồm: Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh; 3 Phó chủ tịch là các ông Mai Xuân Liêm, Nguyễn Văn Thi, Đầu Thanh Tùng.



