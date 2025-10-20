HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Nhiều lãnh đạo MobiFone vào biên chế lực lượng Công an nhân dân

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tám lãnh đạo chủ chốt của MobiFone được tuyển chọn vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân và được phong cấp bậc hàm sĩ quan.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chiều 19-10 đã chủ trì Lễ công bố các quyết định tuyển chọn vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với các lãnh đạo chủ chốt của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone).

Lãnh đạo MobiFone vào biên chế Công an nhân dân: Bước ngoặt mới trong sự nghiệp - Ảnh 1.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định tuyển chọn vào lực lượng Công an và phong cấp bậc hàm cho các lãnh đạo chủ chốt MobiFone. Ảnh: Bộ Công an

Tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tuyển chọn vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với 8 lãnh đạo chủ chốt của MobiFone, gồm: Ông Tô Mạnh Cường, Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Thị Nhung, Thành viên HĐTV; ông Nguyễn Thành Công, Thành viên HĐTV; ông Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng Giám đốc; ông Thiềm Công Nguyên, Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng Giám đốc; ông Bùi Sơn Nam, Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MobiFone.

Tại buổi lễ trao quyết định, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định các cán bộ đều là những cán bộ chủ chốt, có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn tốt; nhấn mạnh đây là vinh dự rất lớn, là bước ngoặt trong sự nghiệp công tác của mỗi cá nhân; đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vào tinh thần phấn đấu không mệt mỏi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh của các cán bộ được trao quyết định cũng như tập thể cán bộ MobiFone.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh sau 8 tháng chuyển từ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an, trở thành doanh nghiệp trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng, MobiFone bước đầu đã cho thấy những bước chuyển mình nhất định, từng bước bắt nhịp với hoạt động của lực lượng vũ trang, có đóng góp bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong Công an nhân dân, nhất là việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm công nghệ, chuyển đổi số.

Khẳng định với Nghị quyết 57, MobiFone đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá, vươn mình trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên MobiFone cần thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp hành động, thực hiện bằng được chiến lược phát triển kinh doanh, phấn đấu sớm trở thành doanh nghiệp đầu tàu trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ, có sức ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà phải vươn tầm khu vực, quốc tế.

Thực hiện hiệu quả định hướng của Đảng "Tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, tư duy hạch toán hiệu quả"; tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu, tổ chức nhân sự của MobiFone, động viên cán bộ, chuyên gia giỏi, có tâm huyết yên tâm công tác; tham mưu lãnh đạo Bộ có cơ chế, chính sách đặc thù thu hút nhân tài về làm việc tại MobiFone. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa MobiFone và các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai có hiệu quả chuyển đổi số ngành Công an với tầm nhìn tổng thể, chiến lược và lâu dài…

công an Bộ Công an mobifone biên chế công an nhân dân
