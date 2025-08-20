Hội Chăn nuôi Việt Nam vừa có công văn gửi tới Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Y tế về phát triển nguồn nguyên liệu sữa trong nước.



Hội Chăn nuôi Việt Nam đề xuất phân rõ sữa tươi với sữa nước

Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, những năm gần đây, do thị trường sữa Việt Nam phát triển quá nóng, bùng nổ quá nhiều thương hiệu, sản phẩm sữa và từ sữa trên thị trường, nguyên liệu sữa nhập khẩu ồ ạt gây nhiễu loạn thị trường, áp đảo nguyên liệu trong nước.

Điều này dẫn đến thực trạng là người tiêu dùng không biết lựa chọn sản phẩm sữa nào là đảm bảo chất lượng và nguy hại hơn là tốc độ tăng trưởng của đàn bò sữa trong nước giảm sút "thê thảm", nhất là đàn bò trong khu vực chăn nuôi nông hộ.

Nhiều vùng chăn nuôi bò sữa truyền thống đang trên đà phá sản, như TP HCM, Ba Vì, Mộc Châu… riêng đàn bò sữa của TP HCM giảm trên 50%.

Theo đó, Hội Chăn nuôi Việt Nam đề nghị các Bộ liên quan cần phát triển ngành sữa Việt Nam phải phát huy được những lợi thế trong nước, nhất là nguồn sữa tươi và nguyên liệu, phụ gia phong phú của ngành nông nghiệp nhiệt đới nước ta; hạn chế thấp nhất việc nhập khẩu các loại nguyên liệu mà trong nước có thể sản xuất được.

Phân biệt rõ sữa tươi và sữa bột pha nước

Đáng chú ý, Hội Chăn nuôi cho rằng cần hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định minh bạch, rõ ràng, dễ phân biệt các sản phẩm sữa và từ sữa, nhất là giữa sữa tươi với sữa nước (sữa bột pha nước), để người tiêu dùng biết trong lựa chọn sử dụng và người sản xuất, kinh doanh, cơ quan quản lý thực hiện.

Cũng theo công văn trên, cần đưa quy định, bắt buộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa phải có vùng hoặc gắn với vùng nguyên liệu sữa nguyên liệu trong nước, hoặc phải sử dụng tối thiểu bao nhiêu phần trăm nguyên liệu sữa tươi trong nước.

"Sữa tươi có lợi cho người tiêu dùng, nhưng ít lợi nhuận nhất đối với người kinh doanh nên không chỉ các quốc gia có ngành sản xuất sữa phát triển, mà ngay ở các nước kém phát triển trong khu vực như: Ấn Độ, Indonesia, Philippiness, Thái Lan, Trung Quốc cũng đều có quy định này" - văn bản nêu rõ.

Ví dụ, Philipiness tại Đạo luật Cộng hòa số 7884 về phát triển ngành sữa quốc gia năm 1995, Mục 17 quy định các nhà chế biến, kinh doanh sữa thương mại phải mua tối thiểu 5% nguồn nguyên liệu sữa tươi trong nước. Doanh nghiệp mua vượt mức 5% sẽ được hưởng khoản tín dụng, thuế ưu đãi 10% giá trị của phần mua vượt mức này…