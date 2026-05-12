Nhiều mẫu xe Honda, Toyota không bán được chiếc nào trong tháng 4

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nhiều mẫu xe Honda, Toyota không bán được chiếc nào trong tháng 4

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Thông tin từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tiêu thụ ô tô trong tháng 4 là 31.937 xe, giảm 17% so với tháng 3 trước đó.

Theo đó có 21.284 xe du lịch được bán ra trong tháng 4, giảm 14% so với tháng 3 trước đó; xe thương mại có 9.805 xe, giảm 26% và 848 xe chuyên dụng, tăng 62%. Trong đó, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.924 xe, giảm 11% so với tháng 3 trước đó và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 18.013 xe, giảm 22%.

Trong tháng 4, có hàng loạt mẫu xe không bán được chiếc nào và nhiều mẫu xe chỉ bán được một vài chiếc. Cụ thể các mẫu Accord, Civic, Civic TypeR của Honda có nhiều mẫu xe không bán được chiếc nào trong tháng 4 vừa qua có . Toyota cũng góp hai mẫu xe là Corolla Hybrid và Wigo không bán được chiếc nào trong tháng 4.

Sức mua ô tô giảm mạnh trong tháng 4 năm 2026 - Ảnh 1.

Mẫu xe Toyota Wigo trong tháng 4 không bán được chiếc nào ra thị trường

Ngoài ra, nhiều mẫu xe của các hãng có doanh số trong tháng 4 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo đó, hãng Suzuki góp 2 mẫu là Jimny bán được 7 chiếc và Swift bán được 6 chiếc. Còn Toyota cũng góp 2 mẫu là Corolla và Fortuner , mỗi mẫu chỉ bán được 1 chiếc. Ngoài ra, hãng xe Isuzu có dòng xe 7 chỗ mu-X cũng bán được 3 chiếc trong tháng 4.

Thời gian qua thành phố Hà Nội có quyết định cấm xe bán tải chạy trong ngày mà chỉ được chạy theo giờ từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Thông tin trên đã tác động đến thị trường xe bán tải. Tuy nhiên, sau đó Hà Nội cũng đã có quyết định cho phép xe bán tải hoạt động trong ngày nhưng phải tuân thủ theo bảng hiệu cấm xe tải.

Sức mua ô tô giảm mạnh trong tháng 4 năm 2026 - Ảnh 2.

Dòng xe bán tải, sức mua chưa phục hồi

Quy định cho phép xe bán tải được hoạt động trong ngày nhưng không được di chuyển vào những tuyến đường cấm xe tải đã phần nào được nới lỏng nhưng sức mua xe bán tải vẫn chưa được cải thiện. Theo đó, trong tháng 4 vừa qua, Ford Ranger chỉ bán được 933 chiếc, trong khí trước mỗi tháng mẫu xe này có doanh số hơn 2.000 chiếc. Còn mẫu xe bán tải Triton của Mitsubishi thông thường mỗi tháng bán 500 – 600 chiếc thì tháng 4 vừa qua chỉ bán được 212 chiếc, còn chiếc bán tải D-Max của Isuzu chỉ có 11 chiếc được bán ra.

Còn mẫu bán tải phiên bản mới của Toyota là Hilux vừa được mở bán hồi tháng 2 đầu năm này được kỳ vọng sẽ soán ngôi vua bán tải Ranger nhưng cũng chỉ bán được 684 chiếc trong tháng 4 vừa qua.

Tin liên quan

Tiêu thụ ô tô giảm mạnh trong tháng 2-2026

Tiêu thụ ô tô giảm mạnh trong tháng 2-2026

(NLĐO) – Doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 2-2026 là 19.278 ô tô, giảm 48% so với tháng 1-2026 và giảm 10,8% so với tháng 2 năm ngoái

Tiêu thụ ô tô tiến gần mốc 1 triệu xe, nội địa hóa xe lắp ráp vẫn "ì ạch" 10%

(NLĐO) - Theo các chuyên gia, nhu cầu tiêu thụ ô tô ở Việt Nam đang tăng, hướng tới mục tiêu thị trường đạt 1 triệu ô tô.

Tiêu thụ ô tô điện tăng mạnh

Mẫu SUV cỡ A VF 5 đã vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 3

Hà Nội bán tải ô tô TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo