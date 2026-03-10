Tiêu thụ ô tô giảm mạnh trong tháng 2-2026

Ngày 10-3, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) có báo cáo về tình hình tiêu thụ ô tô trong tháng 2-2026.

Theo đó, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 19.278 xe, giảm 48% so với tháng 1-2026, giảm 10,8% so với tháng 2 năm ngoái.

Trong đó, xe du lịch bán được 12.376 chiếc (giảm 53% so với tháng trước), xe thương mại 6.542 chiếc (giảm 37%) và xe chuyên dụng 360 chiếc (giảm 22%). Xe lắp ráp trong nước bán được 9.220 chiếc (giảm 49%) và xe nhập khẩu nguyên chiếc 10.058 xe (giảm 47%).

Mẫu xe thuần điện Ford Mustang Mach-E

Trong tháng qua, hãng Ford với mẫu xe điện Mustang Mach-E không bán được chiếc nào. Hãng xe Honda giới thiệu 3 mẫu, trong đó Accord không có chiếc nào được bán ra, Civic TypeR bán được 1 chiếc, Camry hybrid được 16 chiếc.

Hãng xe Toyota giới thiệu 2 mẫu, trong đó Corolla chỉ bán được 6 chiếc, còn Alphard 9 chiếc. Danh mục hãng xe Kia rút gọn còn 6 mẫu, riêng mẫu xe khác loại 5 chỗ bán được 257 chiếc.

Mẫu xe Mazda CX-5 dẫn đầu doanh số trong tháng 2-2026

Dẫn đầu phân khúc xe bán chạy nhất từng là mẫu Xpander của Mitsubishi, nay phải nhường vị trí cho Mazda CX-5 với 2.104 chiếc. Xpander rơi xuống vị trí thứ 2 với 1.938 xe.

Các mẫu xe bán chạy tiếp theo lần lượt là Ford Ranger - 1.854 chiếc, Xforce - 1.666 chiếc, Ford Territory - 1.545 chiếc, Ford Everest - 1.390 chiếc, Toyota Vios - 1.118 chiếc và Kia Seltos với 1.058 chiếc.