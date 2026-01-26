HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhiều năm "đắp chiếu", dự án BĐS ở Đà Nẵng gây bức xúc

Trần Thường

(NLĐO) – Dự án có quy mô gần 10 ha do Công ty Thái Dương làm chủ đầu tư tại phường Tam Kỳ - TP Đà Nẵng được triển khai gần 8 năm vẫn chưa hoàn thành.

Được giao triển khai từ năm 2018, đến nay Dự án Khu dân cư phố chợ Trường Xuân (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) vẫn trong tình trạng dang dở, nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, khiến cử tri địa phương bức xúc, nhiều lần phản ánh.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy khu đất dự án khá rộng lớn đã được san lấp mặt bằng, định hình các tuyến đường nội bộ, bó vỉa, mương thoát nước.

Dự án bất động sản Đà Nẵng kéo dài , cử tri bức xúc về tiến độ thi công - Ảnh 1.

Dự án bị bỏ dở trong thời gian dài

Một số vị trí đã thi công móng, tường gạch thấp, thép chờ; cột điện, đường dây điện được lắp đặt rải rác trong khu vực. Tuy nhiên, hầu hết các hạng mục đều bỏ dở, cỏ dại mọc um tùm, vật liệu xây dựng ngổn ngang.

Dự án bất động sản Đà Nẵng kéo dài , cử tri bức xúc về tiến độ thi công - Ảnh 2.

Dự án bất động sản Đà Nẵng kéo dài , cử tri bức xúc về tiến độ thi công - Ảnh 3.

Một vài hạng mục được thi công chưa hoàn thiện

Đáng lo ngại, trong khu vực dự án xuất hiện nhiều hố sâu, mương thoát nước và nền móng chưa được che chắn, không có rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm. Thực tế đã xảy ra trường hợp trâu của người dân rơi xuống hố trong phạm vi dự án, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Dự án bất động sản Đà Nẵng kéo dài , cử tri bức xúc về tiến độ thi công - Ảnh 4.

Dự án bất động sản Đà Nẵng kéo dài , cử tri bức xúc về tiến độ thi công - Ảnh 5.

Dự án bất động sản Đà Nẵng kéo dài , cử tri bức xúc về tiến độ thi công - Ảnh 6.

Dự án bất động sản Đà Nẵng kéo dài , cử tri bức xúc về tiến độ thi công - Ảnh 7.

Dự án bất động sản Đà Nẵng kéo dài , cử tri bức xúc về tiến độ thi công - Ảnh 8.

Dự án bất động sản Đà Nẵng kéo dài , cử tri bức xúc về tiến độ thi công - Ảnh 9.

Nhiều vị trí thi công tạo thành hố hục mất an toàn cho người và súc vật của người dân

Trả lời ý kiến cử tri mới đây, UBND phường Tam Kỳ cho biết Dự án Khu dân cư phố chợ Trường Xuân được UBND tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) giao cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương làm chủ đầu tư theo văn bản ngày 21-9-2018, với quy mô khoảng 9,7 ha.

Dự án triển khai từ năm 2019, liên quan đến 214 thửa đất của 126 hộ dân phải thu hồi, gồm nhiều loại đất như đất lúa, đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất giao thông, đất thủy lợi…

Clip: Dự án "bất động" thời gian dài, cây cỏ mọc um tùm

UBND TP Tam Kỳ (cũ) đã phê duyệt 7 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 92 hộ dân với tổng kinh phí hơn 32,1 tỉ đồng; đến nay đã chi trả hơn 30,4 tỉ đồng cho 87 hộ dân. Hiện vẫn còn 34 hộ chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ yếu là các trường hợp bị ảnh hưởng một phần nhà cửa, vật kiến trúc và hơn 20 hộ thuộc diện giải tỏa trắng.

Dự án bất động sản Đà Nẵng kéo dài , cử tri bức xúc về tiến độ thi công - Ảnh 10.

Dự án bất động sản Đà Nẵng kéo dài , cử tri bức xúc về tiến độ thi công - Ảnh 11.

Dự án bất động sản trở thành bãi cỏ cho người dân chăn thả trâu

Theo UBND phường Tam Kỳ, từ đầu năm 2023, chủ đầu tư đã dừng triển khai dự án do khó khăn về năng lực tài chính và tác động của thị trường bất động sản sau đại dịch Covid-19. Dù chính quyền địa phương nhiều lần làm việc, đôn đốc, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, đến nay dự án vẫn chưa được tái khởi động.

UBND phường Tam Kỳ cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị UBND TP Đà Nẵng sớm có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án, đồng thời có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian dự án chậm tiến độ.

Trước đó, tháng 10-2024, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã thống nhất điều chỉnh tiến độ, yêu cầu chủ đầu tư đưa dự án vào khai thác sử dụng trước tháng 12-2025. Tuy vậy, thời gian dài vừa qua, dường như dự án nằm "bất động".

