Thời sự

Chủ đầu tư The Pearl Hội An ở Đà Nẵng bị xử phạt 389 triệu đồng

Trần Thường

(NLĐO) - Công ty CP Tri Việt Hội An bị xử phạt hành chính do nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định số 292/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tri Việt Hội An (tổ dân phố An Bàng, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) với tổng số tiền 389 triệu đồng.

Chủ đầu tư The Pearl Hội An ở Đà Nẵng bị xử phạt 389 triệu đồng - Ảnh 1.

Khu du lịch thể thao sinh thái biển The Pearl Hoi An do Công ty CP Tri Việt Hội An làm chủ đầu tư

Quyết định xử phạt được đưa ra trên cơ sở kết quả kiểm tra của đoàn công tác do Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) chủ trì, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng) và Công an phường Hội An Tây. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở The Pearl Hội An, thuộc sở hữu của Công ty CP Tri Việt Hội An.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với người đại diện doanh nghiệp, cơ quan chức năng xác định cơ sở The Pearl Hội An đã có nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể, cơ sở không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh, với mức xử phạt 320 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cơ sở không thực hiện việc thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng quy định, bị phạt 30 triệu đồng; không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bị phạt 15 triệu đồng.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, cơ sở sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn nhưng không đội mũ, đeo khẩu trang, bị phạt 4 triệu đồng; không bảo đảm các biện pháp ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn, bị phạt 4 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ sở không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn, mỗi hành vi bị xử phạt 8 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, UBND TP Đà Nẵng còn áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải tại cơ sở The Pearl Hội An trong thời hạn 4 tháng 15 ngày đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định.

Đồng thời, Công ty CP Tri Việt Hội An buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động.

Xử phạt chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân gây ngộ độc 203 người ở Quảng Ngãi

(NLĐO) – Chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân - nơi gây ra vụ ngộ độc hơn 200 người ở Quảng Ngãi nhập viện, bị phạt hơn 213 triệu đồng.

(NLĐO)- Chủ tiệm vàng Kim Chung vừa bị khởi tố, bắt giam từng bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt hành chính 205 triệu đồng do có vi phạm trong kinh doanh

(NLĐO) - Sự cố nước thải màu đen đổ ra biển Mũi Né được xác định liên quan hệ thống xử lý của Khu du lịch Asteria

Đà Nẵng xử phạt hành chính bảo vệ môi trường xử phạt vi phạm hành chính vi phạm hành chính Hội An
