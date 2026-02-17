HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhiều ngân hàng đua nhau thu hút tiền gửi của khách trong dịp Tết

Thái Phương

(NLĐO) – Không chỉ tiền gửi tiết kiệm, khách để tiền trong tài khoản thanh toán cũng có thể được trả lãi suất cao.

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ nhất - từ thưởng cuối năm, doanh thu mùa cao điểm đến tiền chờ đầu tư. Bài toán nan giải ngày Tết: Giữ tiền mặt để tiện chi tiêu thì không có lãi, mà gửi tiết kiệm để lấy lãi thì lại mất sự linh hoạt khi cần thiết.

Chị Hạnh Minh (ngụ phường Nhiêu Lộc, TPHCM) cho biết những ngày trước Tết, tài khoản thanh toán của chị thường xuyên có dòng tiền ra vào hàng chục triệu đồng từ khách hàng, đối tác. Tài khoản thanh toán của chị thường xuyên có số dư cả trăm triệu đồng, nhưng chỉ được trả lãi tiền gửi không kỳ hạn với lãi suất 0,1%/năm. 

"Gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng lãi suất cao hơn nhiều nhưng lại kém linh động, khi cần rút ra sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn" – chị Minh băn khoăn.

Nắm bắt nhu cầu này, nhiều ngân hàng triển khai sản phẩm sinh lời tự động để thu hút dòng tiền nhàn rỗi từ tài khoản không kỳ hạn (CASA) với lãi suất cao.

Tại Techcombank, sản phẩm Sinh lời tự động với lợi suất áp dụng cho toàn bộ số dư sinh lời không ngưỡng lên tới 5,5%/năm. Techcombank cũng không yêu cầu "ngưỡng chi tiêu" và "ngưỡng sinh lời" cho khoản tiền trong tài khoản mà vận hành tự động cho từng nhóm khách hàng như nhân viên văn phòng hay chủ hộ kinh doanh…

"Người dùng hiện nay cần giải pháp linh hoạt. Họ muốn đi du lịch, sắm sửa, lì xì bất cứ lúc nào nhưng số tiền chưa dùng đến, dù chỉ trong vài giờ hay qua đêm, vẫn phải sinh ra giá trị. Sản phẩm Sinh lời tự động của Techcombank đáp ứng nhu cầu này" - ông Trần Thanh Hoài, cố vấn cao cấp Khách hàng Cá nhân, Techcombank, cho biết.

Nhiều ngân hàng đua tăng lãi suất gửi tiết kiệm dịp Tết 2026 - Ảnh 2.

Dịp Tết, người dân có thể kích hoạt sản phẩm Sinh lời tự động của các ngân hàng hoặc gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất cao

VPBank cũng có sản phẩm Super Sinh lời Premier trên ứng dụng VPBank NEO, được thiết kế để tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng. Chỉ với một lần đăng ký, khách hàng có thể nhận khoản sinh lời vượt trội với lợi suất lên tới 4,5%/năm, cao hơn nhiều so với để tiền trong tài khoản thanh toán thông thường. 

Khách hàng có thể kích hoạt và quản lý Super Sinh lời Premier ngay trên ứng dụng VPBank NEO, gửi và rút tiền bất cứ lúc nào, không bị ràng buộc kỳ hạn. Do đó, sản phẩm này phù hợp trong dịp Tết khi nhu cầu chi tiêu tăng cao nhưng khách hàng vẫn muốn tối ưu lợi suất cho dòng tiền nhàn rỗi.

Theo các chuyên gia kinh tế, sản phẩm sinh lời tự động giúp khách hàng tối ưu giá trị tài chính từ dòng tiền nhàn rỗi trong bối cảnh người tiêu dùng có thói quen tiết kiệm và tìm kiếm các sản phẩm đầu tư linh hoạt...

Nhiều ngân hàng đua tăng lãi suất gửi tiết kiệm dịp Tết 2026 - Ảnh 3.

Mặt bằng lãi suất huy động nhích lên gần đây khi các ngân hàng tăng lãi suất để thu hút dòng tiền nhàn rỗi

Tặng lãi suất cho khách gửi tiết kiệm

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều ngân hàng thương mại khác cũng triển khai chương trình ưu đãi tiền gửi, cộng thêm lãi suất, rút thăm trúng thưởng để khuyến khích khách hàng gửi tiết kiệm.

Từ nay tới ngày 8-4, SeABank triển khai chương trình khuyến mại Tết 2026 áp dụng cho khách hàng cá nhân sử dụng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng như: Gửi tiết kiệm tại quầy và online, mở mới và chi tiêu thẻ tín dụng, giải ngân các khoản vay… Với mỗi giao dịch đủ điều kiện, khách hàng sẽ nhận được mã số may mắn để tham gia quay số trúng thưởng. Điểm nổi bật của chương trình là khách hàng có thể nhận nhiều mã số may mắn và có cơ hội trúng nhiều giải thưởng từ sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng, tủ lạnh, máy rửa chén, iPhone 17, Apple Watch… Tổng giá trị giải thưởng 1,2 tỉ đồng.

OCB có chương trình tặng thêm đến 1,1 điểm % lãi suất khi khách gửi tiết kiệm online dịp Tết này. Ngân hàng số Cake by VPBank tặng 0,9 điểm % khi khách gửi tiết kiệm lần đầu từ 100.000 đồng kỳ hạn từ 6 tháng; lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng lên tới 7,3%/năm…


