HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vì sao một ngân hàng lớn thông báo tạm ngừng cho vay dự án bất động sản?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Một ngân hàng thương mại nhà nước vừa thông báo tạm ngưng cho vay mới các dự án bất động sản.

Theo thông báo của ngân hàng này, các chi nhánh sẽ tạm dừng trình trụ sở chính tiếp cận mới đối với các dự án/phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp kể từ ngày 11-2, cho đến khi có thông báo khác. 

TIN LIÊN QUAN

Việc tạm dừng cho vay mới dự án bất động sản được lý giải do căn cứ dư nợ cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản tới thời điểm hiện tại và nhu cầu giải ngân của các chi nhánh đối với dự án/phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp.

Đồng thời, ngân hàng này cũng căn cứ chỉ đạo kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng theo chỉ đạo chung của Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 13-2, trong thông tin mới nhất, ngân hàng thương mại nhà nước này nêu rõ sẽ thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; định hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chỉ đạo.

"Đối với tín dụng bất động sản, ngân hàng sẽ tiếp tục hợp tác, đồng hành với các doanh nghiệp phát triển các dự án đầu tư, phân khúc bất động sản phù hợp, hiệu quả, khả thi đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" – thông báo mới nhất của ngân hàng nêu rõ.

Ngân hàng tạm ngừng cho vay bất động sản và ảnh hưởng đến tín dụng bất động sản 2026 - Ảnh 2.

Lãi suất cho vay mua nhà tăng nhanh gần đây

Hồi đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn gửi các tổ chức tín dụng giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, trong đó có yêu cầu các ngân hàng thương mại phải kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng trong 3 tháng đầu năm 2026 không vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm, nhằm tránh tăng "nóng" sớm.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý cũng yêu cầu tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay bất động sản không vượt tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của chính ngân hàng đó so với cuối năm 2025. Nghĩa là, nếu ngân hàng có hạn mức tăng trưởng tín dụng chung 13% thì dư nợ cho vay bất động sản cũng chỉ được tăng tối đa 13% so với cuối năm 2025.

Thực tế, ngay trong tháng 1-2026, không ít ngân hàng đã đẩy mạnh cho vay và "đụng trần" sớm đối với chỉ tiêu tăng tín dụng bất động sản.

Một lãnh đạo ngân hàng thương mại nhà nước khác chia sẻ ngân hàng ông cũng đang "đau đầu" khi nhu cầu vay vốn cho các lĩnh vực cao, trong đó có bất động sản nhưng phải cân nhắc để kiểm soát và chờ hạn mức tín dụng mới.

Năm 2025, tín dụng toàn nền kinh tế tăng hơn 19%, đạt dư nợ 18,58 triệu tỉ đồng, trong đó riêng với dư nợ kinh doanh bất động sản, theo số liệu của Bộ Xây dựng, đạt khoảng 2 triệu tỉ đồng.

Liên quan tới cho vay bất động sản, mới đây một loạt ngân hàng trong đó có các ngân hàng thương mại nhà nước như Vietcombank, BIDV, VietinBank… cũng điều chỉnh tăng khá cao lãi suất cho vay mới lên xấp xỉ 13%-14%/năm sau ưu đãi.

Theo các ngân hàng, việc tăng lãi suất cho vay với lĩnh vực bất động sản nhằm nắn dòng tín dụng và ưu tiên dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Riêng vốn cho khách cá nhân vay mua nhà để ở; khách doanh nghiệp vay đầu tư dự án nhà ở xã hội… vẫn được nhiều ngân hàng ưu tiên trong năm 2026.


Tin liên quan

Lãnh đạo ngân hàng lên tiếng về mức lãi suất cho vay bất động sản lên tới 14%/năm

Lãnh đạo ngân hàng lên tiếng về mức lãi suất cho vay bất động sản lên tới 14%/năm

(NLĐO) – Năm nay, tín dụng bất động sản sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, chủ đầu tư các dự án sẽ phải chặt chẽ hơn trong việc triển khai, lựa chọn dự án.

FUTA Land – Top 10 Nhà đầu tư & Phát triển Bất động sản Hàng đầu Quốc gia 2026

(NLĐO) - Giải thưởng là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển bài bản, tầm nhìn dài hạn và cam kết tạo giá trị bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Cổ phiếu bất động sản xuống đáy nhiều tháng, một quỹ đầu tư lớn ồ ạt mua vào

(NLĐO)- Sau nhiều tháng điều chỉnh giảm liên tục, NLG, KDH và nhiều cổ phiếu bất động sản khác đang ở vùng giá thấp nhất trong 6 tháng qua

bất động sản ngân hàng thương mại lãi suất cho vay tăng trưởng tín dụng kinh doanh bất động sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo