Nhiều người bị lộ thông tin CCCD, hình ảnh khuôn mặt từ việc chuẩn hóa dữ liệu thuê bao di động

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát đi thông báo số 3578/VPCQCSĐT truy tìm bị hại, người có liên quan trong vụ việc nhiều người dân bị thu thập thông tin cá nhân để tự ý mở tài khoản ngân hàng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng phát hiện ngày 3-8-2025 tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên".

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 6-2025 đến nay, các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1982, xã Quân Chu) , Nguyễn Thị Thêm (SN 1984, xã Đại Từ), Hà Thị Hoa (SN 1992, xã Quân Chu) và Nguyễn Thị Hiệp (SN 1989, xã Vạn Phú) là cộng tác viên Chi nhánh Viettel cụm Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã lợi dụng việc thực hiện chuẩn hóa dữ liệu thuê bao (cập nhật thông tin CCCD, cập nhật dữ liệu sinh trắc học) để thu thập thông tin CCCD, dữ liệu hình ảnh khuôn mặt để tự ý đăng ký mở các tài khoản ngân hàng, chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Căn cứ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị UBND các phường, xã thuộc tỉnh Thái Nguyên thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Đồng thời thông báo đến người bị hại, người có liên quan, bị ảnh hưởng bởi thủ đoạn của các đối tượng nêu trên đến ngay Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên (hoặc Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an xã nơi cư trú) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, nhiều người dân tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên hoang mang khi biết thông tin cá nhân như căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học của mình đã bị tự ý sử dụng để mở các tài khoản ngân hàng.

Theo người dân vào khoảng tháng 6-2025, họ được thông báo mang căn cước công dân và điện thoại thông minh tới nhà văn hóa thôn để chính quyền xã chuẩn hóa thông tin, dữ liệu cá nhân. Sau khi làm xong với cơ quan tư pháp của xã thì được đại diện hộ kinh doanh sim thẻ hướng dẫn sang bàn bên để cập nhập thông tin thuê bao điện thoại. Những người này đã thu nhập cả hình ảnh khuôn mặt và số căn cước của người dân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.