Nhiều người đỗ ô tô trái quy định trên đường cao tốc bị phạt nặng

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6, Cục CSGT (Bộ Công an) vừa xử lý 5 ô tô dừng đỗ trái quy định trên tuyến cao tốc TPHCM - Vân Phong (Khánh Hoà).

Một ô tô tải dừng đỗ sai quy định trên đường cao tốc TPHCM - Vân Phong.

Đại diện đơn vị trên cho biết thời gian gần đây, tình trạng lái xe tự ý dừng, đỗ trên làn xe chạy hoặc dừng không đúng quy định vẫn còn xảy ra trên tuyến cao tốc TPHCM – Vân Phong. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm khi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao (80-100 km/h), rất dễ dẫn đến va chạm dây chuyền, tai nạn liên hoàn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó, lực lượng chức năng khuyến cáo tuyệt đối không được dừng, đỗ xe trên phần đường xe chạy không đúng nơi quy định; không dừng tại làn dừng khẩn cấp nhưng chiếm dụng một phần làn xe chạy; cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm khi buộc phải dừng xe tại làn dừng khẩn cấp; cần đặt biển hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe theo quy định; không dừng xe để chờ người, xử lý việc cá nhân.

Mới đây, trong ngày 12-3, Đội 6 đã lập 5 biên bản vi phạm gồm 3 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định; 2 trường hợp không đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m khi buộc phải dừng xe trên cao tốc. Tổng mức xử phạt là 65 triệu đồng.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi dừng, đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trên toàn tuyến cao tốc nối TP HCM với Khánh Hòa, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.