CSGT cảnh báo lỗi có thể "trả giá bằng tính mạng" trên cao tốc

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa đưa ra cảnh báo khẩn về việc dừng đỗ xe trên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Ô tô tải dừng đỗ trên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 10-3.

Theo CSGT, tình trạng lái xe tự ý dừng, đỗ trên làn xe chạy hoặc dừng không đúng quy định đang xảy ra trên tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận. Đây là hành vi rất nguy hiểm khi các xe phía sau lưu thông với tốc độ 80–90 km/h, rất dễ dẫn đến va chạm dây chuyền, tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó, tài xế lưu ý phải tránh các lỗi như: dừng xe trên làn xe chạy; dừng tại điểm dừng khẩn cấp nhưng chiếm dụng một phần làn đường lưu thông; dừng xe để nghe điện thoại, nghỉ ngơi, đi vệ sinh, kiểm tra hàng hóa; dừng xe chờ người hoặc xử lý việc cá nhân.

Cao tốc không phải nơi "tạm dừng một chút cho tiện". Một phút chủ quan có thể đánh đổi bằng cả tính mạng.



CSGT khuyến cáo người dân chỉ được dừng xe khi thật sự bất khả kháng, gồm: phương tiện gặp sự cố kỹ thuật; xảy ra tai nạn giao thông; tình huống khẩn cấp không thể tiếp tục di chuyển.

Khi buộc dừng xe, tài xế hoặc người đi cùng phải bật ngay đèn cảnh báo nguy hiểm; đặt biển cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m; nhanh chóng đưa người ra khỏi làn xe chạy, đứng ở vị trí an toàn phía ngoài hộ lan.

Hiện lực lượng CSGT đang tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên tuyến. Các trường hợp dừng, đỗ trái quy định trên cao tốc sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định 168/2024, mức phạt tiền từ 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.