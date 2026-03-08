HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhiều người nhắc đến xe máy điện VinFast khi giá xăng tăng nhanh

Nguyễn Hải

(NLĐO) – Nhiều người bắt đầu cân nhắc chuyển sang sử dụng xe máy điện nhằm tiết kiệm chi phí vận hành khi giá xăng tăng đột biến trong thời gian ngắn

Từ 15 giờ chiều 7-3, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng E5RON92 tăng thêm 3.777 đồng/lít, lên mức 25.226 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 4.707 đồng/lít, lên 27.047 đồng/lít.

Chỉ riêng 2 kỳ điều hành hai kỳ gần nhất (5-3 và 7-3), giá xăng E5RON92 đã tăng tổng cộng khoảng 5.703 đồng/lít, còn xăng RON95 tăng gần 6.900 đồng/lít.

Giá xăng ngày 7-3 được điều chỉnh sớm hơn thông lệ sau khi Nghị quyết 36 của Chính phủ được ban hành hôm 6-3, cho phép áp dụng cơ chế điều hành linh hoạt hơn. Cụ thể, nếu giá thế giới biến động mạnh khiến giá cơ sở tăng từ 7%, giá bán lẻ sẽ được điều chỉnh ngay sau ngày phát sinh mức tăng này.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, nhiều người bắt đầu cân nhắc chuyển sang sử dụng xe máy điện nhằm tiết kiệm chi phí vận hành. Một trong những thương hiệu đang có dải sản phẩm khá đa dạng tại Việt Nam là VinFast, với khoảng 12 mẫu xe máy điện trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, bao gồm các dòng sử dụng pin sạc và pin đổi.

Mẫu xe máy điện VERO X

Xe máy điện VinFast được chú ý khi giá xăng tăng sấp mặt - Ảnh 1.

Trong số này, Vero X là mẫu xe mới đáng chú ý khi trang bị hệ thống hai pin LFP, cho quãng đường di chuyển tối đa tới 262km sau mỗi lần sạc đầy. Xe có tốc độ tối đa 70km/h, tăng tốc từ 0-50km/h trong khoảng 15 giây. Mẫu xe này được trang bị động cơ công suất 5.200W, phanh ABS và chìa khóa thông minh smart key. Giá niêm yết của Vero X là 34,9 triệu đồng (đã bao gồm một pin và bộ sạc).

Mẫu xe VIPER

Xe máy điện VinFast được chú ý khi giá xăng tăng sấp mặt - Ảnh 2.

Một lựa chọn khác là Viper, cũng đạt tốc độ tối đa 70km/h và quãng đường di chuyển khoảng 156km mỗi lần sạc. Mẫu xe này có giá 45,5 triệu đồng khi mua kèm pin hoặc 39,9 triệu đồng nếu mua xe không kèm pin.

VinFast Viper là mẫu xe máy điện cao cấp mới của VinFast đang được nhiều khách hàng trẻ quan tâm và trong giai đoạn mở cọc sớm đến ngày 15-3. 

Mẫu xe FELIZ 2025

Xe máy điện VinFast được chú ý khi giá xăng tăng sấp mặt - Ảnh 3.

Ở phân khúc phổ thông hơn, Feliz 2025 được trang bị động cơ 3.000W, hai chế độ lái Eco và Sport, tốc độ tối đa 70km/h và quãng đường tối đa 262km với hệ thống hai pin. Giá niêm yết của mẫu xe này khoảng 26,9 triệu đồng.

Mẫu xe FELIZ II

Xe máy điện VinFast được chú ý khi giá xăng tăng sấp mặt - Ảnh 4.

Trong khi đó, Feliz II có công suất tương tự nhưng quãng đường di chuyển khoảng 156km mỗi lần sạc. Giá bán từ 24,9 triệu đồng (không kèm pin) hoặc 30,5 triệu đồng khi mua kèm pin.

Mẫu EVO LITE NEO

Xe máy điện VinFast được chú ý khi giá xăng tăng sấp mặt - Ảnh 5.

Đối với người dùng phổ thông hoặc học sinh, Evo Lite Neo là mẫu xe có tốc độ tối đa 49km/h, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Xe có thể đi khoảng 78km sau mỗi lần sạc và có giá niêm yết từ 14,4 triệu đồng.

Mẫu xe EVO

Xe máy điện VinFast được chú ý khi giá xăng tăng sấp mặt - Ảnh 6.

Ngoài ra, dòng Evo tiêu chuẩn đạt tốc độ tối đa 70km/h, di chuyển khoảng 165km mỗi lần sạc. Giá bán từ 19,99 triệu đồng (không kèm pin) hoặc 25,6 triệu đồng khi mua kèm pin. 

Trong khi đó, Evo Grand và Evo Grand Lite có phạm vi hoạt động lần lượt khoảng 262km và 198km, giá bán từ 18,9 đến 22,8 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast được chú ý khi giá xăng tăng sấp mặt - Ảnh 7.

Mẫu xe Evo Grand có thời gian sạc tiêu chuẩn khoảng 6 giờ 30 phút từ 0 đến 100%.


Xe máy điện VinFast được chú ý khi giá xăng tăng sấp mặt - Ảnh 8.

Mẫu xe Evo Grand Lite có thời gian sạc tiêu chuẩn khoảng 6 giờ 30 phút từ 0 đến 100%.

Phần lớn các mẫu xe máy điện VinFast hiện sử dụng pin LFP, có ưu điểm về độ bền, khả năng chống nước và chi phí vận hành thấp. Đây cũng là yếu tố khiến nhiều người tiêu dùng quan tâm khi chi phí xăng dầu ngày càng tăng.

Theo chính sách mới của VinFast, người dùng xe máy điện VinFast đổi pin sẽ được miễn phí đổi pin tối đa 20 lần một tháng, tương đương quãng đường di chuyển từ 800 km một tháng, áp dụng đến hết 30-6-2028. Nhóm tài xế vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn, hãng hỗ trợ 20 lần một tháng, phần còn lại do GSM hỗ trợ.

VinFast hiện cũng áp dụng chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green đến 31-5-2027, giúp người dùng như anh có thêm lựa chọn linh hoạt giữa sạc và đổi pin mà không phát sinh chi phí.


