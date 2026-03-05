Ngày 5-3, tại cơ sở của Đại học Duy Tân - phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, VinFast đã bàn giao ô tô điện phục vụ nghiên cứu, thực hành trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo giữa hai bên.

Theo thỏa thuận hợp tác, nhà trường được tài trợ hai mẫu ô tô điện VinFast VF9 và VinFast VF6 cùng nhiều thiết bị thực hành, giáo trình kỹ thuật sửa chữa chính hãng. Đây là nền tảng quan trọng để trường triển khai mô hình đào tạo "thực học - thực nghiệm", giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp công nghệ, quy trình sản xuất, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô điện.

Đại diện VinFast bàn giao 2 xe điện cho TS Nguyễn Hữu Phú, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân (bìa trái)

Đáng chú ý, trong số 30 đơn vị tiếp nhận xe trên toàn quốc, Đại học Duy Tân là một trong số ít cơ sở được bàn giao mẫu VF9 – phiên bản cao cấp nhất hiện nay. Thông qua các phương tiện này, sinh viên có điều kiện nghiên cứu và thực hành với nhiều công nghệ tiên tiến như hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), buồng lái ảo thông minh E-Cockpit cùng các tính năng hiện đại khác.

Bên cạnh việc bàn giao xe, VinFast còn hỗ trợ nhà trường xây dựng module "Kỹ thuật sửa chữa cơ bản xe ô tô điện VinFast" để đưa vào chương trình đào tạo chính quy. Đồng thời, chương trình "Train-the-Trainer" cũng được triển khai nhằm cập nhật kiến thức về công nghệ pin, hệ thống truyền động và phần mềm chẩn đoán cho đội ngũ giảng viên.

Đại học Duy Tân là một trong số ít cơ sở được bàn giao mẫu VF9 – phiên bản cao cấp nhất hiện nay

Theo nội dung hợp tác, sinh viên Đại học Duy Tân sẽ có cơ hội kiến tập, thực tập tại các xưởng dịch vụ và nhà máy của VinFast. Những sinh viên đạt thành tích xuất sắc sẽ được ưu tiên tuyển dụng sau khi tốt nghiệp, qua đó mở rộng cơ hội việc làm trong lĩnh vực công nghiệp ô tô điện đang phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Hữu Phú, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân, cho biết nhà trường luôn đặt quyền lợi học tập và cơ hội việc làm của sinh viên lên hàng đầu. Bên cạnh việc trang bị kiến thức lý thuyết, trường đặc biệt chú trọng hợp tác với doanh nghiệp nhằm gắn đào tạo với thực tiễn. Ông nhấn mạnh, sự hợp tác với VinFast góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực ô tô điện.

Đại diện nhà trường cũng bày tỏ sự trân trọng khi được VinFast tin tưởng lựa chọn là một trong 30 cơ sở đào tạo trên cả nước thiết lập quan hệ hợp tác, đồng thời khẳng định với thế mạnh là một đại học đa ngành, Đại học Duy Tân có đủ điều kiện về đội ngũ và chương trình để triển khai hiệu quả mô hình đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.