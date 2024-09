Nhiều người ở Bà Rịa - Vũng Tàu dính "bẫy" trên mạng xã hội

Ngày 6-9, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết thời gian qua công an các địa phương đã tiếp nhận nhiều thông tin về những vụ lừa đảo qua mạng xã hội.



Mới đây, 2 người phụ nữ ở huyện Xuyên Mộc đã trình báo việc bị các đối tượng lừa đảo với số tiền lớn.

Do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc nên chị H. (29 tuổi) và chị A. (32 tuổi) đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu. Sau đó, cả 2 được một tài khoản có tên "Thu Hiền" nhắn tin, giới thiệu là đã từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc và giới thiệu tài khoản tên "Nguyễn Tuấn Cường" chuyên làm hồ sơ xuất khẩu lao động.

Do tin tưởng nên cả 2 đã chuyển gần 400 triệu đồng tiền làm hồ sơ. Trong thời gian chờ đợi thì thấy có người tố cáo tài khoản "Nguyễn Tuấn Cường" lừa đảo nên cả 2 đã đến công an trình báo.

Lừa đảo trên mạng xã hội ngày càng tinh vi và phức tạp. Ành: A.I - Ngọc Giang

Cũng trong tháng 8-2024, ông T.B.H (ngụ huyện Xuyên Mộc) muốn mua xe ô tô, thông qua mạng xã hội Zalo, tài khoản tên "An Nhiên Geyla" đã giới thiệu người bán cho ông H. Sau đó, ông H. chuyển 295 triệu đồng vào tài khoản do "Do Van Thang" đứng tên. Tuy nhiên, số tiền này không được chuyển đến người bán.

Đến ngày công chứng, ông H. và người bán xe không thấy chủ tài khoản "An Nhiên Geyla" xuất hiện. Biết bị lừa, ông H. đã trình báo ra công an huyện Xuyên Mộc.

Tại huyện Long Điền, công an tiếp tục tiếp nhận việc chị T.V (SN 2006) bị lừa đảo thông qua mạng xã hội. Trước đó, chị V. nhắn tin với tài khoản Zalo mang tên "Châu Nhật Minh" để hỏi vay tiền, sau đó chị V. nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng mà "Châu Nhật Minh" cung cấp mới được vay.

Chị V. đồng ý và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của "Châu Nhật Minh" 3 lần với tổng số tiền 9 triệu đồng. Ngày 13-8, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị V. chuyển tiếp 1,5 triệu đồng nếu không sẽ hủy hồ sơ vay nhưng chị V. không đồng ý.

Chị V. yêu cầu đối tượng trả lại số tiền 9 triệu đồng đã chuyển nhưng không được hoàn trả. Do nghi ngờ, chị V. đã ra công an trình báo vụ việc.