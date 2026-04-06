Nhiều người thương tiếc tài tử "Người trong giang hồ"

Truyền thông Hoa ngữ ngày 5-4 thông tin Lý Đạo Du qua đời ở tuổi 58. Tài tử Ngô Chí Hùng – người bạn thân của Lý Đạo Du, xác nhận tin buồn và thông tin thêm ông đã ra đi vĩnh viễn vào ngày 3-4.

Theo đó, Lý Đạo Du đã gặp tại nạn té ngã trong lúc say xỉn và đang trên đường về nhà, va đập mạnh phần sau đầu, rơi vào hôn mê. Ông được đưa đến bệnh viện và cũng từng trải qua phẫu thuật liên quan đến xuất huyết não nhưng cuối cùng sau thời gian điều trị đã không qua khỏi.

Lý Đạo Du trong loạt phim "Người trong giang hồ" đã qua đời

Nhiều khán giả bày tỏ thương tiếc Lý Đạo Du. Người thì chia sẻ lại những khoảnh khắc vui vẻ của nam diễn viên khi hát karaoke và bình luận sẽ không bao giờ còn được nghe ông ca hát, chứng kiến sự vui vẻ của ông. Một số người khác thương tiếc một nam diễn viên đã có những vai diễn ấn tượng trong thời thanh xuân của họ.

Lý Đạo Du sinh năm 1968 ở Hồng Kông (Trung Quốc), tốt nghiệp lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB. Ông đã từng tham gia loạt phim "Người trong giang hồ", có được vai diễn "để đời" là Trần Diệu - quân sư của bang Hồng Hưng.

Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều phim khác: "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", "Tiểu phu thê", "Bến Thượng Hải", "Kim ngọc mãn đường", "Long tại biên duyên", "Trung Hoa bịp vương", "Vợ tôi là vua cờ bạc"…

Sau những năm 2000, ông dần vắng bóng màn ảnh, chuyển sang nghề kinh doanh. Năm 2023, ông từng đóng vai khách mời trong phim "Nhất vũ khuynh thành".