Văn hóa - Văn nghệ

"Dawson Leery" James Van Der Beek qua đời tuổi 48 do ung thư

Minh Khuê. Ảnh: AP

(NLĐO) – Nam diễn viên người Mỹ James Van Der Beek, nổi tiếng với vai Dawson Leery trong "Dawson's Creek", đã ra đi vĩnh viễn, để lại vợ và sáu con.

Gia đình của James Van Der Beek đã đăng tải cáo phó trên trang mạng xã hội Instagram vào ngày 11-2 (giờ địa phương). Theo đó, nam diễn viên đã qua đời ngày 10-2 (giờ địa phương), hưởng dương 48 tuổi.

"Anh ấy đã đón nhận những ngày cuối đời với lòng dũng cảm, niềm tin và sự thanh thản. Nhiều điều để chia sẻ về những mong muốn của anh ấy, tình yêu thương nhân loại và sự thiêng liêng của thời gian. Nhưng, ngày đó đã đến. Hiện tại, chúng tôi mong riêng tư để thương tiếc người chồng, người cha, người con, người anh và người bạn yêu quý của mình" – vợ của nam diễn viên chia sẻ.

"Dawson Leery" James Van Der Beek qua đời tuổi 48 do ung thư - Ảnh 1.

James Van Der Beek ra đi ở tuổi 48

James Van Der Beek được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng vào năm 2023 và công khai việc này vào năm 2024. Anh chiến đấu thời gian dài để chống lại bạo bệnh, từng thẳng thắn chia sẻ về chi phí y tế đắt đỏ. Anh đã bán đấu giá các kỷ vật từ bộ phim "Varsity Blues" để trang trải chi phí điều trị bệnh. "100% lợi nhuận sẽ được dành cho các gia đình đang vượt qua gánh nặng tài chính do bệnh ung thư gây ra, trong đó có gia đình tôi" – James Van Der Beek chia sẻ thời điểm đó.

Năm 2025, anh bán đấu giá kỷ vật từ phim "Dawson's Creek" và cho biết chúng được giữ nhiều nhăm, chờ đợi thời điểm thích hợp. Vào tháng 9-2025, các bạn diễn cũ của James Van Der Beek là Katie Holmes, Michelle Williams và Joshua Jackson cùng nhau tham gia một sự kiện từ thiện kéo dài một đêm ở New York – Mỹ để quyên góp tiền cho gia đình anh. Lin-Manuel Miranda đã thay mặt James Van Der Beek tham dự vì bệnh anh chuyển biến nặng.

Nam diễn viên qua đời để lại vợ và 6 con: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Jeremiah cùng tài chính kiệt quệ. Vì thế, một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe đã được lập để hỗ trợ họ và vượt mục tiêu đề ra là 500.000 USD chỉ trong vài giờ. Hiện tại, mục tiêu được nâng lên 1 triệu USD.

Vợ của James Van Der Beek với trái tim tan vỡ, bày tỏ lòng biết ơn những người tốt bụng đã sẵn lòng hỗ trợ gia đình cô.

"Dawson Leery" James Van Der Beek qua đời tuổi 48 do ung thư - Ảnh 2.

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc anh

"Dawson Leery" James Van Der Beek qua đời tuổi 48 do ung thư - Ảnh 3.

Vợ chồng James Van Der Beek

James Van Der Beek đã từng tham gia biểu diễn trên sân khấu kịch trước khi tham gia đóng phim. Sau "Dawson's Creek", anh xuất hiện trong các phim: "Varsity Blues", "The Rules of Attraction", "Scary Movie", "Texas Rangers", "Downsizing"…

Tin liên quan

"Hỏa Vân Tà Thần" Lương Tiểu Long qua đời, Châu Tinh Trì thương tiếc

"Hỏa Vân Tà Thần" Lương Tiểu Long qua đời, Châu Tinh Trì thương tiếc

(NLĐO) – Ngôi sao võ thuật Lương Tiểu Long, từng hóa thân "Hỏa Vân Tà Thần" trong phim "Tuyệt đỉnh Kungfu", đã qua đời ở tuổi 77.

Tài tử Ahn Sung-ki trong "In the Name of the Son" qua đời sau hôn mê

(NLĐO) - Tài tử Ahn Sung-ki, đã từng đóng nhiều phim trong đó có "In the Name of the Son", qua đời sau sáu ngày hôn mê, hưởng thọ 74 tuổi.

Ngôi sao màn bạc Brigitte Bardot qua đời tuổi 91

(NLĐO) - Ngôi sao màn bạc Brigitte Bardot - từng được ngợi ca là "biểu tượng sex" của Pháp, qua đời ở tuổi 91.

