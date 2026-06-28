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Quốc tế

Nhiều người trèo lên phần còn sót lại của các tòa nhà và liên tục gọi tên người thân ở Venezuela

Cao Lực

(NLĐO) - Người dân Venezuela tìm kiếm người thân và hàng xóm bằng xẻng, máy móc hạng nặng, dây thừng

Theo hãng tin AP, ít nhất 68.900 người mất tích tính đến ngày 27-6, ba ngày sau khi hai trận động đất liên tiếp mạnh 7,2 độ và 7,5 độ tàn phá quốc gia Nam Mỹ.

Người dân Venezuela tìm kiếm người thân và hàng xóm bằng xẻng, máy móc hạng nặng, dây thừng và thậm chí bằng tay không giữa những đống bê tông đổ nát trên khắp La Guaira - một trong những bang chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Giới chức Venezuela cho biết đến ngày 27-6 đã có 17 chuyến bay chở hơn 1.600 nhân viên cứu hộ hạ cánh tại khu vực bị ảnh hưởng.

Nhiều người trèo lên những phần còn sót lại của các tòa nhà và liên tục gọi tên người thân, hy vọng nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ vẫn còn sống.

Bụi đất bao phủ các cộng đồng ven biển. Trong cái nóng khắc nghiệt, ngày càng nhiều người phải đeo khẩu trang khi mùi tử thi phân hủy bắt đầu lan rộng.

Động đất Venezuela: Những khoảnh khắc nhân văn giữa đau thương và sợ hãi - Ảnh 1.

Ảnh chụp bang La Guaira - Venezuela, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất vào ngày 27-6. Ảnh: AP

Tại những khu vực khác của bang La Guaira, các đội cứu hộ chất thi thể lên xe tải màu trắng tại bãi đậu xe của một bệnh viện dã chiến, nơi nạn nhân đang được nhận dạng.

Không có mũ bảo hộ hay thiết bị chuyên dụng, nhiều nhân viên cứu hộ và người dân phải dùng mũ bảo hiểm xe máy để bảo vệ đầu khi tìm kiếm giữa những đống đổ nát.

Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết hơn 6 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa, trong đó riêng thủ đô Caracas có khoảng 2 triệu người.

Các chuyên gia nhận định mức độ tàn phá trở nên nghiêm trọng hơn do hai trận động đất xảy ra liên tiếp trong thời gian rất ngắn.

Thảm họa này đặt ra thách thức rất lớn đối với Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez, người lên nắm quyền vào tháng 1 sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ và đưa khỏi Venezuela.

Động đất Venezuela: Những khoảnh khắc nhân văn giữa đau thương và sợ hãi - Ảnh 2.

Ezequiel Frontado nhìn những thi thể được che phủ trong lúc tìm kiếm người thân mất tích, ba ngày sau khi các trận động đất xảy ra tại Catia La Mar - Venezuela ngày 27-6. Ảnh: AP

Các đội cứu hộ và viện trợ quốc tế đến từ Mexico, Mỹ, Brazil, El Salvador, Pháp và nhiều quốc gia khác.

Đối với nhiều người, hình ảnh các đội cứu trợ quốc tế đến hiện trường và cùng họ trèo qua những đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân đã mang lại tia hy vọng mong manh.

Yonahí Regalado liên tục gọi tên em gái cùng người cháu trai một tuổi kể từ 1 giờ sáng ngày sau ngày xảy ra động đất.

Cô tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng cho đến khi nhân viên cứu trợ bắt đầu có mặt tại khu vực.

"Không quan trọng đó là ai, là người thân của tôi hay bất kỳ ai khác. Nếu vẫn còn người sống sót, hãy cứu họ" - cô nói khi những chiếc trực thăng vẫn đang quần thảo trên bầu trời phía trên.

Giữa đau thương và sợ hãi, vẫn xuất hiện những khoảnh khắc đầy tính nhân văn.

Động đất Venezuela: Những khoảnh khắc nhân văn giữa đau thương và sợ hãi - Ảnh 3.

Một phụ nữ bật khóc bên cạnh những tòa nhà bị hư hại, ba ngày sau khi trận động đất xảy ra tại La Guaira - Venezuela, ngày 27-6. Ảnh: AP

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