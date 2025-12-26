Nhiều nhà trọ, cơ sở kinh doanh ít quan tâm đến an toàn phòng cháy chữa cháy

Ngày 26-12, Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Khu vực 33 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo thống kê, Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Khu vực 33 hiện quản lý 9.200 cơ sở thuộc địa bàn các phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Đông Hoà của TPHCM.

Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Khu vực 33 tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.



Trên địa bàn có 6 khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, nhà trọ và các cơ sở sản xuất - kinh doanh đan xen, nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu. Nhiều nhà trọ, cơ sở kinh doanh nhỏ chưa quan tâm đúng mức đến an toàn PCCC, gây khó khăn cho công tác quản lý và kiểm tra của lực lượng chức năng.

Trên địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất thuộc các ngành có nguy cơ cháy nổ cao (như sản xuất đồ gỗ, sơn...). Điều đó đặt ra yêu cầu cao trong việc phòng ngừa các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Số liệu năm 2025 cho thấy các vụ cháy trên địa bàn không gây thiệt hại về người. Trong khi đó, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 3,7 tỉ đồng; tài sản cứu được khoảng 11,5 tỉ đồng.

Thượng tá Trần Xuân Phương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - trao chứng nhận điển hình tiên tiến cho các cơ sở



Trong năm 2025, Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Khu vực 33 đã kiểm tra 1.257 lượt cơ sở, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57 cơ sở với tổng số tiền hơn 650 triệu đồng.