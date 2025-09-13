TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành

Sáng 13-9, tại khuôn viên trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP HCM, Trung tâm giáo dục cộng đồng PCCC và CNCH đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn kĩ năng phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho người dân phường Bến Thành năm 2025.Đại diện lãnh đạo phường Bến Thành cùng đại diện các phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham dự, chỉ đạo buổi tập huấn.

Đại diện lãnh đạo phường Bến Thành cùng đại diện các phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham dự, chỉ đạo buổi tập huấn

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trụ sở đã rộn ràng với từng nhóm người dân đăng kí tham gia. Tại đây, người dân không chỉ được nghe tuyên truyền kiến thức cơ bản mà còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động thực hành. Nội dung tập huấn trải rộng từ việc sử dụng bình chữa cháy, trang phục và vòi chữa cháy, thoát nạn bằng xe thang 56 m, đến các tình huống giả định như di chuyển thoát nạn trong mô hình mê cung khói (Fireblast), hay thoát hiểm bằng dây hạ chậm. Ngoài ra, các kĩ năng sơ cứu nạn nhân, hồi sức tim phổi (CPR), thực hành trên thiết bị Kiosk CPR và trải nghiệm lái xe cứu hỏa cũng được đưa vào chương trình. Đặc biệt, các ứng dụng công nghệ hiện đại như thực hành chữa cháy trên màn hình điện tử và mô hình thực tế ảo đã mang lại sự hứng thú và tính trực quan cho người tham gia.

Người dân phường Bến Thành tập trung đông đảo tại khuôn viên trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP HCM để tham gia buổi tập huấn kĩ năng

Đại diện các lãnh đạo cùng nhân dân lắng nghe hướng dẫn, tuyên truyền về công tác PCCC

Bà Trần Thị Đoàn (SN 1965), sau khi hoàn thành phần trải nghiệm trong phòng thực tế ảo, hồ hởi chia sẻ: "Tôi thấy tập huấn lần này rất thiết thực. Nhìn trên video thì khó hình dung, nhưng khi trực tiếp tham gia, tôi mới biết cách cầm bình chữa cháy, xử lý khói lửa ra sao. Tôi còn học thêm kĩ năng sơ cứu – điều mà trước giờ chưa từng được hướng dẫn. Mọi thứ rất gần gũi, dễ hiểu và cực kỳ hữu ích cho người dân chúng tôi".

Không chỉ người dân trực tiếp tham gia đánh giá cao hiệu quả buổi tập huấn, chính quyền địa phương cũng nhìn nhận đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao tinh thần chủ động phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Theo ông Nguyễn Thành Phát, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Thành, công tác PCCC và CNCH hiện nay được đặt lên hàng đầu trong chỉ đạo điều hành của địa phương. Ông cho biết: "Thời gian qua, trên cả nước và ngay tại TP HCM đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ thương tâm. Chính quyền phường luôn xác định phòng ngừa là then chốt. Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý các nguy cơ, chúng tôi phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH để hướng dẫn, tập huấn cho người dân. Mỗi gia đình, mỗi cơ sở kinh doanh đều cần có kĩ năng và phương tiện xử lý ban đầu trước khi lực lượng chuyên nghiệp kịp thời có mặt".

Buổi tập huấn khép lại trong sự hào hứng của nhiều người dân, đặc biệt là những người lần đầu trực tiếp cầm vòi phun nước hay bước vào mô hình lửa khói. Chương trình không chỉ giúp cộng đồng nâng cao kiến thức và phản xạ xử lý sự cố, mà còn lan tỏa tinh thần "mỗi người dân là một chiến sĩ PCCC" – cùng chung tay bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.

Một số hình ảnh người dân phường Bến Thành trải nghiệm thực tế kĩ năng PCCC và CNCH trong buổi tập huấn:

Người dân thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy kết hợp vòi phun nước để khống chế đám cháy giả định, dưới sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Người dân thực hành di chuyển thoát nạn trong mô hình Fireblast

Trải nghiệm cầm vô lăng xe cứu hỏa, nhập vai lính cứu hỏa trong tình huống xuất kích khẩn cấp

Người dân trải nghiệm chữa cháy bằng mô hình màn hình điện tử, thao tác từng bước để dập lửa giả định

Thực hành hồi sức tim phổi (CPR), kỹ năng quan trọng trong việc cứu sống nạn nhân khi gặp sự cố

Thực hành hồi sức tim phổi (CPR), kỹ năng quan trọng trong việc cứu sống nạn nhân khi gặp sự cố

Hướng dẫn người dân thực hành kĩ năng thoát hiểm bằng dây hạ chậm từ tầng cao

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ đeo đai bảo hộ, hướng dẫn người dân chuẩn bị tập huấn kỹ năng thoát hiểm bằng đu dây chậm từ trên cao