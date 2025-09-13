TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành

Tin - ảnh: Chí Nguyên - Huyền Trân

(NLĐO) - Hàng trăm người dân phường Bến Thành hào hứng trải nghiệm thực tế kĩ năng PCCC và CNCH

Sáng 13-9, tại khuôn viên trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP HCM, Trung tâm giáo dục cộng đồng PCCC và CNCH đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn kĩ năng phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho người dân phường Bến Thành năm 2025.Đại diện lãnh đạo phường Bến Thành cùng đại diện các phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham dự, chỉ đạo buổi tập huấn.

TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo phường Bến Thành cùng đại diện các phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham dự, chỉ đạo buổi tập huấn

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trụ sở đã rộn ràng với từng nhóm người dân đăng kí tham gia. Tại đây, người dân không chỉ được nghe tuyên truyền kiến thức cơ bản mà còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động thực hành. Nội dung tập huấn trải rộng từ việc sử dụng bình chữa cháy, trang phục và vòi chữa cháy, thoát nạn bằng xe thang 56 m, đến các tình huống giả định như di chuyển thoát nạn trong mô hình mê cung khói (Fireblast), hay thoát hiểm bằng dây hạ chậm. Ngoài ra, các kĩ năng sơ cứu nạn nhân, hồi sức tim phổi (CPR), thực hành trên thiết bị Kiosk CPR và trải nghiệm lái xe cứu hỏa cũng được đưa vào chương trình. Đặc biệt, các ứng dụng công nghệ hiện đại như thực hành chữa cháy trên màn hình điện tử và mô hình thực tế ảo đã mang lại sự hứng thú và tính trực quan cho người tham gia.

TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 2.

Người dân phường Bến Thành tập trung đông đảo tại khuôn viên trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP HCM để tham gia buổi tập huấn kĩ năng

TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 3.

Đại diện các lãnh đạo cùng nhân dân lắng nghe hướng dẫn, tuyên truyền về công tác PCCC

Bà Trần Thị Đoàn (SN 1965), sau khi hoàn thành phần trải nghiệm trong phòng thực tế ảo, hồ hởi chia sẻ: "Tôi thấy tập huấn lần này rất thiết thực. Nhìn trên video thì khó hình dung, nhưng khi trực tiếp tham gia, tôi mới biết cách cầm bình chữa cháy, xử lý khói lửa ra sao. Tôi còn học thêm kĩ năng sơ cứu – điều mà trước giờ chưa từng được hướng dẫn. Mọi thứ rất gần gũi, dễ hiểu và cực kỳ hữu ích cho người dân chúng tôi".

Không chỉ người dân trực tiếp tham gia đánh giá cao hiệu quả buổi tập huấn, chính quyền địa phương cũng nhìn nhận đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao tinh thần chủ động phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Theo ông Nguyễn Thành Phát, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Thành, công tác PCCC và CNCH hiện nay được đặt lên hàng đầu trong chỉ đạo điều hành của địa phương. Ông cho biết: "Thời gian qua, trên cả nước và ngay tại TP HCM đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ thương tâm. Chính quyền phường luôn xác định phòng ngừa là then chốt. Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý các nguy cơ, chúng tôi phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH để hướng dẫn, tập huấn cho người dân. Mỗi gia đình, mỗi cơ sở kinh doanh đều cần có kĩ năng và phương tiện xử lý ban đầu trước khi lực lượng chuyên nghiệp kịp thời có mặt".

Buổi tập huấn khép lại trong sự hào hứng của nhiều người dân, đặc biệt là những người lần đầu trực tiếp cầm vòi phun nước hay bước vào mô hình lửa khói. Chương trình không chỉ giúp cộng đồng nâng cao kiến thức và phản xạ xử lý sự cố, mà còn lan tỏa tinh thần "mỗi người dân là một chiến sĩ PCCC" – cùng chung tay bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.

Một số hình ảnh người dân phường Bến Thành trải nghiệm thực tế kĩ năng PCCC và CNCH trong buổi tập huấn:

TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 6.

Người dân thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy kết hợp vòi phun nước để khống chế đám cháy giả định, dưới sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 7.
TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 8.
TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 9.
TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 10.

Người dân thực hành di chuyển thoát nạn trong mô hình Fireblast

TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 11.

Trải nghiệm cầm vô lăng xe cứu hỏa, nhập vai lính cứu hỏa trong tình huống xuất kích khẩn cấp

TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 12.
TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 13.

Người dân trải nghiệm chữa cháy bằng mô hình màn hình điện tử, thao tác từng bước để dập lửa giả định

TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 14.
TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 15.

Thực hành hồi sức tim phổi (CPR), kỹ năng quan trọng trong việc cứu sống nạn nhân khi gặp sự cố

TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 16.

Thực hành hồi sức tim phổi (CPR), kỹ năng quan trọng trong việc cứu sống nạn nhân khi gặp sự cố

TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 17.

Hướng dẫn người dân thực hành kĩ năng thoát hiểm bằng dây hạ chậm từ tầng cao

TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 18.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ đeo đai bảo hộ, hướng dẫn người dân chuẩn bị tập huấn kỹ năng thoát hiểm bằng đu dây chậm từ trên cao

TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 19.
TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 20.
TP HCM: Tập huấn PCCC và CNCH sinh động cho người dân phường Bến Thành- Ảnh 21.

Người dân phường Bến Thành hào hứng thực hành kĩ năng thoát hiểm bằng dây hạ chậm từ tầng cao, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Từng động tác được giám sát chặt chẽ, an toàn, giúp người tham gia hình dung rõ hơn cách xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp

Tin liên quan

Gần 50 cảnh sát PCCC xuyên đêm chữa cháy tại cửa hàng kinh doanh

Gần 50 cảnh sát PCCC xuyên đêm chữa cháy tại cửa hàng kinh doanh

(NLĐO)- Nhận được tin cháy cửa hàng kinh doanh trong đêm, lực lượng chức năng huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy trong nhiều giờ.

Cháy cửa hàng phụ tùng ở TP HCM, một cụ ông tử vong

(NLĐO) - Sau khi dập lửa, cảnh sát phát hiện một cụ ông khoảng 80 tuổi đã tử vong.

Kho hàng bốc cháy ngùn ngụt trong mưa ở TP HCM

(NLĐO) - Đám cháy bùng lên từ kho hàng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, trong đó có 1 ô tô.

phường bến thành PCCC CNCH tập huấn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo