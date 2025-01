Phim Tết bắt đầu cuộc đua hấp dẫn

Phim "Bộ tứ báo thủ" do Trấn Thành đạo diễn, "Nụ hôn bạc tỷ" do Thu Trang đạo diễn, "Yêu nhầm bạn thân" do Diệp Thế Vinh - Nguyễn Quang Dũng đạo diễn ra rạp từ mùng 1 Tết (29-1 dương lịch). Ngoài ra, từ mùng 10 tháng giêng (7-2), phim kinh dị "Đèn âm hồn" của đạo diễn Hoàng Nam cũng ra rạp.

Hoa hậu thử tài diễn xuất

Phim "Nụ hôn bạc tỷ" có Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tham gia trong vai nữ chính Thúy Vân, bên cạnh Thu Trang đóng vai Thúy Kiều, chị Thúy Vân. Đây là vai diễn điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất của Đoàn Thiên Ân sau vai cô đào Bảy Loan trong phim "Công tử Bạc Liêu" và là vai nữ chính đầu tiên.

Cảnh trong phim “Nụ hôn bạc tỷ”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Để hóa thân chân thật vào nhân vật, nhất là việc thông thạo nghề làm bánh mì, Đoàn Thiên Ân đã có quá trình nghiên cứu cách làm bánh trên mạng. Cô còn được đạo diễn, nhà sản xuất Thu Trang chuẩn bị những khóa học với nghệ nhân làm bánh mì trong thời gian tiền kỳ. Thu Trang từng cho biết cô chọn Đoàn Thiên Ân vào vai Thúy Vân không chỉ vì nhan sắc mà còn bởi khả năng diễn xuất và sự phù hợp với nhân vật.

Ngoài Đoàn Thiên Ân và Thu Trang, phim này còn có sự tham gia của nhiều diễn viên như Lê Xuân Tiền, Ma Ran Đô, Tiến Luật, Huỳnh Phương…

Phim "Bộ tứ báo thủ" cũng có sự tham gia của 2 hoa hậu là Kỳ Duyên và Tiểu Vy. Cả 2 đều đã nổi tiếng trong làng giải trí, từng tham gia nhiều chương trình truyền hình, được khán giả yêu thích.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên tham gia phim điện ảnh. Trong khi đó, Tiểu Vy trước đây đã đóng trong phim điện ảnh "Đảo Độc Đắc - Tử mẫu Thiên linh cái" và vai khách mời trong phim "Mai". Đóng cùng với Kỳ Duyên và Tiểu Vy là Quốc Anh, Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm, Lê Giang, Uyển Ân…

"Sau khi thử vai, bên cạnh nhan sắc, quan trọng nhất vẫn là Kỳ Duyên, Tiểu Vy và Quốc Anh hợp vai. Khi cả 3 ở cạnh nhau, tôi đã muốn theo dõi câu chuyện của họ. Kỳ Duyên, Tiểu Vy có những bỡ ngỡ nhất định, còn Quốc Anh thì lâu rồi mới quay lại với điện ảnh. Dù vậy, qua những buổi tập diễn xuất, họ nắm bắt hướng dẫn của tôi rất tốt và thể hiện được tiềm năng của mình" - đạo diễn Trấn Thành nhận xét.

Sự xuất hiện của các hoa hậu trong phim Tết Nguyên đán Ất Tỵ càng khiến tác phẩm được trông chờ bởi nhiều người tò mò, không rõ họ đóng phim thế nào. Bên cạnh đó, việc so sánh diễn xuất của các hoa hậu được dự báo cũng sẽ diễn ra rôm rả sau khi phim công chiếu.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cho biết cô rất quyết tâm theo đuổi điện ảnh nên đã học các khóa diễn xuất trước đó và không ngừng trau dồi nghề qua từng vai diễn. Muốn xóa đi định kiến của khán giả về "hoa hậu đóng phim" cùng nỗi lo "bình hoa di động", cô cho rằng cách tốt nhất vẫn là nỗ lực hết mình, lột tả từng vai diễn một cách trọn vẹn nhất có thể.

"Tôi không bị áp lực nếu so sánh với các hoa hậu đóng phim khác. Thử thách lớn nhất mà tôi phải vượt qua là thể hiện thật tốt vai diễn của mình để khán giả công nhận" - Đoàn Thiên Ân thổ lộ.

Ngược lại, hoa hậu Tiểu Vy thì cảm thấy áp lực. Cô bày tỏ: "Trước giờ, tôi thường nghĩ bản thân chỉ là một hoa hậu. Nhưng giờ, với tư cách là diễn viên, tôi thật sự tự hào về điều đó và muốn đến gần hơn với khán giả ở cương vị này".

Trong khi đó, hoa hậu Kỳ Duyên cho biết điện ảnh là niềm đam mê lớn của mình. Cô luôn muốn dốc hết tâm sức cho đam mê này.

Theo đạo diễn, diễn viên Thu Trang, việc các hoa hậu tham gia phim Tết năm nay chỉ là sự trùng hợp thú vị. Hoa hậu không phải là nghề mà chỉ là danh hiệu và tính theo nhiệm kỳ. Vì vậy, cô kỳ vọng khán giả xem việc hoa hậu đóng phim cũng như diễn viên trẻ lần đầu tham gia, tạo cơ hội để họ thể hiện khả năng, cống hiến cho điện ảnh.

Hài hước và cảm xúc

Không hẹn mà gặp, ngoài "Đèn âm hồn" - ra rạp từ ngày 10 tháng giêng, khai thác thể loại kinh dị - thì "Bộ tứ báo thủ", "Yêu nhầm bạn thân", "Nụ hôn bạc tỷ" đều là phim tình cảm pha lẫn hài hước.

Những phim này mang thông điệp nhân văn về gia đình, tình cảm bạn bè, tình yêu, tình người. Bên cạnh những cảnh hài hước, tạo tiếng cười đầu năm là nhiều hình ảnh truyền tải cảm xúc với những yếu tố thấm thía, lắng đọng.

Trong đó, "Nụ hôn bạc tỷ" khai thác tình cảm chị em trên màn ảnh rộng, tạo nên sự khác biệt. Dù tình cảm gia đình, tình thân, tình yêu, tình bạn là những chủ đề muôn thuở, không mới lạ nhưng nhà làm phim vẫn nỗ lực tìm kiếm cách thể hiện mới, nét khác biệt để tạo điểm nhấn cho tác phẩm của mình. Trong đó, ngoài vai trò đạo diễn, đầu tư sản xuất phim "Bộ tứ báo thủ", Trấn Thành còn là nhà đầu tư, đồng sản xuất "Yêu nhầm bạn thân".

Thị trường phim Tết Nguyên đán lâu nay vẫn luôn là "mùa vàng", thời điểm để nhiều nhà làm phim tung tác phẩm ấp ủ ra phục vụ khán giả. Những năm gần đây, "mùa vàng" luôn có các tác phẩm doanh thu cao ngất, như "Nhà bà Nữ", "Chị chị em em 2", "Gặp lại chị bầu", "Mai"…

Các nhà làm phim nhận định dù thị trường có nhiều phim ra rạp dịp Tết Nguyên đán nhưng đó chỉ là sự đa dạng về các món ăn tinh thần để khán giả giải trí. Đây không phải nơi xem nhau là đối thủ mà là "ngôi chợ" chung để cùng "bày bán" tác phẩm và sự lựa chọn, chủ động hoàn toàn thuộc về khán giả.

"Nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Thu Trang nhìn nhận cuộc đua phim Tết là sự cạnh tranh công bằng để mang đến nhiều lựa chọn cho khán giả, không nên đặt nặng vấn đề ai thắng ai thua.