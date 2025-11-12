Nhiều phim Indonesia ra rạp Việt

Phim do Hadrah Daeng Ratu đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm: Yunita Siregar, Dinda Kanyadewi, Tarra Budiman… Đây là phần tiếp theo của thương hiệu phim Sijjin do nhà sản xuất Rapi Films thực hiện. Phần đầu phim ra rạp năm 2023, mang tên "Sijjin", đã bán được gần 2 triệu vé. Nếu phần đầu khai thác đức tin và tội lỗi, thì "Lọ Lem chơi ngải" đi sâu vào bản năng trả thù và sự suy đồi của con người khi bị dồn đến tận cùng đau khổ. Sau khi ra mắt tại Indonesia, phim dẫn đầu doanh thu phòng vé nội địa. Đến rạp Việt, theo thống kê từ trang Box Office Vietnam tính đến trưa 11-11, phim thu về hơn 4,2 tỉ đồng.

Cảnh trong phim “Lọ Lem chơi ngải”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Khán giả Việt từng được thưởng thức phim Indonesia có tựa là "Con nít quỷ" (tựa nguyên tác: Waktu Maghrib 2) ra rạp từ ngày 17-7 và "Ma xưởng mía" (tên tiếng Anh: Pabrik Gula) ra rạp Việt từ ngày 11-7. Phim gây ấn tượng bởi câu chuyện tâm linh - ma quỷ mang đậm chất văn hóa bản địa, khai thác sâu nhiều tập tục truyền thống độc đáo của Indonesia. Phim "Mẹ quỷ con ma" (tựa gốc: Anak Kunti) ra rạp Việt tháng 4 vừa rồi cũng thu hút đông người xem.

Sự xuất hiện của nhiều phim quốc tế từ những nước khác ngoài các nền điện ảnh quen thuộc cũng cho thấy sức hút, sự sôi động của thị trường rạp Việt.

Đồng thời, đây cũng là thách thức với nhà làm phim trong nước, buộc họ nỗ lực nhiều hơn, bằng cách khai thác các đề tài mới lạ, hấp dẫn để cạnh tranh, không bị các phim nước ngoài "thắng trên sân nhà".