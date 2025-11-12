HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nhiều phim Indonesia ra rạp Việt

Minh Khuê

Phim "Lọ Lem chơi ngải" là tác phẩm mới nhất nối tiếp danh sách các phim Indonesia ra rạp Việt năm 2025, phục vụ khán giả từ ngày 7-11.

Phim do Hadrah Daeng Ratu đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm: Yunita Siregar, Dinda Kanyadewi, Tarra Budiman… Đây là phần tiếp theo của thương hiệu phim Sijjin do nhà sản xuất Rapi Films thực hiện. Phần đầu phim ra rạp năm 2023, mang tên "Sijjin", đã bán được gần 2 triệu vé. Nếu phần đầu khai thác đức tin và tội lỗi, thì "Lọ Lem chơi ngải" đi sâu vào bản năng trả thù và sự suy đồi của con người khi bị dồn đến tận cùng đau khổ. Sau khi ra mắt tại Indonesia, phim dẫn đầu doanh thu phòng vé nội địa. Đến rạp Việt, theo thống kê từ trang Box Office Vietnam tính đến trưa 11-11, phim thu về hơn 4,2 tỉ đồng.

Nhiều phim Indonesia ra rạp Việt - Ảnh 1.

Cảnh trong phim “Lọ Lem chơi ngải”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Khán giả Việt từng được thưởng thức phim Indonesia có tựa là "Con nít quỷ" (tựa nguyên tác: Waktu Maghrib 2) ra rạp từ ngày 17-7 và "Ma xưởng mía" (tên tiếng Anh: Pabrik Gula) ra rạp Việt từ ngày 11-7. Phim gây ấn tượng bởi câu chuyện tâm linh - ma quỷ mang đậm chất văn hóa bản địa, khai thác sâu nhiều tập tục truyền thống độc đáo của Indonesia. Phim "Mẹ quỷ con ma" (tựa gốc: Anak Kunti) ra rạp Việt tháng 4 vừa rồi cũng thu hút đông người xem.

Sự xuất hiện của nhiều phim quốc tế từ những nước khác ngoài các nền điện ảnh quen thuộc cũng cho thấy sức hút, sự sôi động của thị trường rạp Việt. 

Đồng thời, đây cũng là thách thức với nhà làm phim trong nước, buộc họ nỗ lực nhiều hơn, bằng cách khai thác các đề tài mới lạ, hấp dẫn để cạnh tranh, không bị các phim nước ngoài "thắng trên sân nhà". 

Indonesia "kéo quân" sang Việt Nam hợp tác làm phim

Indonesia "kéo quân" sang Việt Nam hợp tác làm phim

(NLĐO) - Sáng 21-2, ê kíp làm phim Indonesia đã có buổi “diện kiến” các diễn viên Việt Nam và ra mắt báo chí dự án phim "Ranh giới trắng đen" (đạo diễn Najantolisa, do công ty Jelita Alip Film phía Indonesia và công ty Vina Media, doanh nghiệp Nghiệp Thắng của Việt Nam hợp tác sản xuất).

Indonesia đe dọa trục xuất Leonardo DiCaprio

(NLĐO) – Ronny Sompie – Người đứng đầu Cơ quan quản lý nhập cư Indonesia, nói rằng visa của Leonardo DiCaprio có thể bị thu hồi sau khi diễn viên này bình luận về nông trường trồng cọ của Indonesia trên mạng xã hội.

Sao phim "Khu vườn bí mật" và ê - kíp bị giữ ở Indonesia

(NLĐO) - Nam diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc Lee Jong Suk, nổi tiếng với vai diễn trong các phim: "Khu vườn bí mật", "Đôi tai ngoại cảm", "Gia đình là số 1"..., cùng toàn bộ ê - kíp bị chính quyền Jakarta - Indonesia giữ sau buổi họp mặt người hâm mộ.

