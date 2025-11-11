HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Văn hóa - Văn nghệ Điện ảnh

Điện ảnh Việt và những cái bắt tay xuyên biên giới

MINH KHUÊ

Trong năm 2025, một số tác phẩm điện ảnh Việt Nam hợp tác sản xuất với Hàn Quốc, Thái Lan đã thu hút khán giả khi ra rạp

Thị trường điện ảnh Việt Nam thời gian qua trở nên sôi động khi nhiều tác phẩm nội địa hay hợp tác… liên tục ra rạp, cùng với những liên hoan phim (LHP) thường niên Đức, Ý và mới đây là Gala điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) lần đầu tổ chức tại TP HCM.

Kết nối văn hóa

Điện ảnh Việt được nhận định là giàu tiềm năng hợp tác quốc tế bởi đang phát triển tốt, lượng khán giả trẻ đông. Lực lượng diễn viên giỏi, có nhiều kỹ năng cũng là lợi thế thu hút các nhà làm phim quốc tế cùng hợp tác, mở rộng thị trường.

Gala điện ảnh Hồng Kông đã diễn ra từ ngày 6 đến 8-11 tại cụm rạp Galaxy Thiso Mall Sala, TP HCM. Sự kiện được Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á phối hợp Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hồng Kông (Trung Quốc) tại Singapore tổ chức, với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Sáng tạo Văn hóa Hồng Kông (Trung Quốc), Quỹ Phát triển Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) và sự đồng hành của Trigger Academy - đối tác tại Việt Nam.

Gala cũng mời 2 ngôi sao điện ảnh là Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo đến TP HCM tham gia giao lưu cùng khán giả. TS Vương Anh Vĩ - Chủ tịch Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) - cho biết Việt Nam được lựa chọn là điểm đến tiếp theo trong chuỗi gala tại các thành phố lớn của châu Á, sau Dubai, Bangkok và Jakarta. Mục tiêu của gala là mong muốn giới thiệu những phim mới nhất và một thế hệ nhà làm phim mới của Hồng Kông, để hình ảnh điện ảnh nơi đây trong mắt khán giả Việt Nam không chỉ dừng lại ở thập niên 1990.

Điện ảnh Việt và những cái bắt tay xuyên biên giới - Ảnh 1.

Khai mạc Gala điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) tại TP HCM vào ngày 6-11. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

"Một trong những mục tiêu quan trọng của chuyến đi lần này là tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai nền điện ảnh. Tôi hy vọng sẽ có nhiều phim Hồng Kông được quay tại Việt Nam và có sự hợp tác sản xuất trong tương lai" - TS Vương Anh Vĩ bày tỏ.

Gala này được xem là khởi đầu, ban tổ chức đang chờ đợi phản ứng từ khán giả, giới chuyên môn để quyết định có nên tổ chức thành sự kiện thường niên hay không. Nhà sản xuất, nam diễn viên Cổ Thiên Lạc thông tin đã có những buổi gặp gỡ với các đạo diễn và diễn viên của Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác. Diễn viên Hồng Kim Bảo tiết lộ: "Tôi cùng nhiều nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên đã quay phim ở các nước trong khu vực Đông Nam Á nhưng Việt Nam thì chưa. Hy vọng sau gala này sớm có cơ hội hợp tác".

Trước đó, 2 LHP thường niên là LHP Đức và LHP Ý đã được tổ chức lần lượt tại Hà Nội, TP HCM. Các LHP này đã giúp đẩy mạnh việc kết nối văn hóa, tăng cường mối quan hệ ngoại giao, khơi gợi tiềm năng hợp tác giữa hai bên. "Điện ảnh cũng là một hình thức ngoại giao, xây dựng những nhịp cầu, khơi nguồn đối thoại và cho phép các nền văn hóa gặp gỡ nhau vượt ra khỏi giới hạn của ngôn từ" - bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Ý tại TP HCM, nhấn mạnh.

Nhiều tín hiệu tích cực

Vừa qua, các phim hợp tác với Hàn Quốc, Thái Lan như "Mang mẹ đi bỏ" của đạo diễn Mo Hong-jin, "Cô dâu ma" của đạo diễn Lee Thongkham, "Tay anh giữ một vì sao" của đạo diễn Kim Sung-hoon đã thu hút khá đông khán giả khi ra rạp. Trong đó, phim "Mang mẹ đi bỏ" đã thu về hơn 171 tỉ đồng.

Mới đây, phim "Anh hùng" do K Film, V Pictures và Beach House Pictures (thuộc Fremantle, trụ sở tại Singapore) hợp tác sản xuất cũng chính thức khai máy tại Việt Nam. Phim có Thái Hòa tham gia, kể câu chuyện một người cha muốn gây ấn tượng với con gái mà dàn dựng một màn anh hùng cứu người. Thế nhưng, anh lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cả nước và đối mặt với những rắc rối dở khóc dở cười.

Theo những người trong cuộc, thị trường điện ảnh Hàn Quốc và Thái Lan đang có dấu hiệu chững lại, ngược lại điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới sẽ phát triển rất mạnh. Nhận định này là có thật khi nhiều nhà sản xuất Hàn Quốc, Thái Lan đã quyết định đến Việt Nam để đầu tư hợp tác làm phim. "Tất nhiên, để một dự án điện ảnh thành công, cần nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan khác, song việc đầu tư, hợp tác quốc tế về điện ảnh đang có nhiều tín hiệu tích cực" - đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh nhìn nhận.

Ngoài sự sôi động, giàu tiềm năng của thị trường, điện ảnh Việt Nam còn có lực lượng diễn viên giỏi nghề tham gia những dự án hợp tác quốc tế, góp phần tăng thêm sức hút riêng cho điện ảnh Việt. Đạo diễn Mo Hong-jin từng hết lời khen ngợi diễn viên Tuấn Trần, thông qua phim "Mang mẹ đi bỏ". Nữ diễn viên Rima Thanh Vy cũng nhận được lời khen từ bạn diễn Thái Lan trong phim "Cô dâu ma" hay Hoàng Hà nhận nhiều tình cảm bởi bạn diễn người Hàn Quốc. 

"Thế hệ diễn viên trẻ Việt Nam hiện nay rất chịu khó học hỏi, dám dấn thân và không ngại khó. Tôi tin rằng với sự nghiêm túc và hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta sẽ khẳng định được vị thế điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế" - diễn viên Liên Bỉnh Phát cho biết.


