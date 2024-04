Nhiều phụ nữ đánh bạc bị khởi tố, bắt tạm giam

Liên quan vụ đánh bạc có nhiều phụ nữ tham gia, sáng 20-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trương Việt Đức (SN 1988; ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới) về hành vi tổ chức đánh bạc.

10 trong 12 đối tượng bị khởi tố liên quan vụ đánh bạc

Công an ghi lời khai bị can Trương Việt Đức

Ngoài ra, 11 bị can liên quan vụ án này cũng bị khởi tố về hành vi đánh bạc, trong đó 2 người được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ hoặc mang thai.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, sáng 2-3, Đức mang theo nhiều vật dụng dùng để chơi lắc tài xỉu ăn tiền đến khu đất trống thuộc xã Long Giang, huyện Chợ Mới để tổ chức cho các con bạc đến chơi nhằm mục đích lấy tiền xâu.



Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc các con bạc đang say sưa lắc tài xỉu ăn tiền, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Chợ Mới ập vào bắt quả tang 15 đối tượng, trong đó có tới 11 người là phụ nữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan.