Nhiều tài xế vẫn cặm cụi trong ngày cuối cùng Gojek hoạt động tại Việt Nam

Sáng 16-9, nhiều người dùng ở TP HCM cho biết vẫn đặt được xe qua ứng dụng Gojek để đi làm, đi học nhưng phải chờ khá lâu mới có tài xế nhận cuốc.

Chị Trương Thúy Nga ở thành phố Thủ Đức, TP HCM, chia sẻ sáng nay chị đặt Gojek đi làm vì thấy có mức giá thấp hơn các app khác (Gojek báo giá 50.000 đồng), bình thường chỉ khoảng 45.000 đồng nhưng đợi hơn 10 phút vẫn không đặt được nên chị chuyển qua ứng dụng Grab, Be nhưng giá lên tới 71.000 đồng, 86.000 đồng.

Tuy nhiên, các app đều khá chậm và chờ lâu nên chị quyết định đặt qua app Xanh SM được báo giá 75.000 đồng.

Nhiều tài xế vẫn bật app và chạy tới ngày cuối cùng trước khi ứng dụng này ngừng hoạt động

Anh Lê Hoàng Phúc, tài xế Gojek, cho biết anh chạy hết ngày cuối cùng này vì cuốc xe đến liên tục, chạy không kịp. Cũng theo anh Phúc, khoảng 3 ngày qua, cuốc xe nổ liên tục, gấp hai, gấp ba lần so với những ngày trước đó. Nguyên nhân là do tài xế Gojek đã chuyển sang các app Grab, Be, Xanh SM gần hết nên những tài xế còn lại bị quá tải.

Các tài xế Gojek chia sẻ những ngày cuối này, mỗi ngày chạy được 40-50 cuốc, kiếm được tiền triệu, trong khi bình thường chỉ chạy được 15-20 cuốc, thu được khoảng 300.000 đồng. Tuy nhiên, tài xế chủ yếu nhận khách có điểm đón gần, còn điểm đón xa đều từ chối.

Tài xế Bùi Văn Mến cũng cho biết ông khá luyến tiếc khi ứng dụng ngừng hoạt động. Ông quyết định chạy Gojek đến ngày cuối cùng rồi mới chuyển qua ứng dụng khác để chạy.

Theo các tài xế Gojek, những ngày gần đây, rất nhiều người đã tìm đến văn phòng của Be, Grab, Xanh SM để đăng ký hành nghề tiếp nhưng do có quá nhiều tài xế xếp hàng chờ, các hãng không xử lý kịp.

Trước đó, Gojek thông báo sẽ ngừng toàn bộ hoạt động tại thị trường Việt Nam sau 16-9. Quyết định rời khỏi thị trường Việt Nam là một bước đi chiến lược, nằm trong kế hoạch tái cơ cấu và tập trung vào các thị trường chủ chốt như Indonesia và Singapore.