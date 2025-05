Nhiều thách thức chờ hệ thống Vòm Vàng

Năng lực răn đe hạt nhân

Quân đội Mỹ hôm 21-5 đã tiến hành vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lần thứ hai trong năm nay. Theo Không quân Mỹ, tên lửa Minuteman III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã được phóng từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg (bang California) hướng ra Thái Bình Dương. Minuteman III bay khoảng 6.760 km đến bãi thử hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Lục quân Mỹ tại đảo san hô Kwajalein, thuộc quần đảo Marshall.

Không quân Mỹ khẳng định đây là hoạt động thử nghiệm định kỳ nhằm bảo đảm năng lực răn đe hạt nhân của nước này vẫn an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả trước các mối đe dọa an ninh. Hoạt động này cũng nhằm trấn an các đồng minh của Mỹ, không phải là phản ứng đối với các sự kiện đang diễn ra trên thế giới.

Theo trang Newsweek, khoảng 400 tên lửa Minuteman III đang được triển khai trong hầm phóng đặt tại các bang Colorado, Montana, Nebraska, Bắc Dakota và Wyoming. Tên lửa này có tầm bắn chính thức được công bố trên 9.600 km.

Mỹ hiện có kế hoạch hiện đại hóa lực lượng ICBM thông qua việc thay thế Minuteman III bằng tên lửa Sentinel. Không quân Mỹ tuyên bố Minuteman III vẫn bảo đảm là công cụ răn đe hiệu quả cho đến khi hoạt động của hệ thống mới được hoàn thiện.

ICBM là một thành phần trong "bộ ba hạt nhân" của Mỹ, bên cạnh tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Theo Cơ quan Quản lý an ninh hạt nhân quốc gia Mỹ, nước này sở hữu 3.748 đầu đạn tính đến năm 2023.

Hoàng Phương