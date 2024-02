Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc truyền thông Công ty Du lịch Việt, cho biết thời điểm này, công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh Tết.

Dự kiến Tết này, công ty phục vụ hơn 5.000 lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tour Tết tương đối ổn định và tăng không đáng kể, chỉ tăng đối với những tour trong nước do giá vé máy bay tăng. Những tour từ 4-6 ngày được du khách lựa chọn nhiều.



Đặc biệt, các tour xuất ngoại có phần áp đảo hơn các tour trong nước do bảo đảm được lịch trình hấp dẫn, giá cả hợp lý. Trong đó, 25% lựa chọn những điểm đến gần trong khu vực như Malaysia, Campuchia, Lào, Thái Lan, Indonesia....

Nhiều công ty du lịch đã chốt tour trong và ngoài nước, nhưng vẫn mở bán dịch vụ đặt vé máy bay, khách sạn, nhà hàng... xuyên Tết

Đối với thị trường trong nước, Du lịch Việt cho biết các cung đường khám phá Đông Bắc, Tây Bắc, miền Trung, TP HCM, miền Tây sông nước... được khách lựa chọn nhiều.

Tại Hà Nội, du khách đăng ký tour bay tới Điện Biên, Tây Nguyên khá đông. Riêng tour khởi hành bằng xe ô tô hiện Du lịch Việt vẫn còn nhận khách như Phú Yên, Nha Trang, Cần Thơ, Châu Đốc, Kiên Giang, Hà Tiên… và sẽ đóng vào ngày 6-2 (tức 27 tháng Chạp) để bảo đảm thời gian cho công tác điều hành, tổ chức.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị, Công nghệ thông tin, Công ty BenThanh Tourist, cho hay hiện doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 98% kế hoạch tour Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, tour Tết đến các thị trường xa như Mỹ, châu Âu, châu Úc, Ai Cập, Ấn Độ và Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) đều đã khóa sổ.

Du khách trải nghiệm miền Tây sông nước

Riêng chùm tour du lịch các nước Đông Nam Á còn mở bán với số lượng chỗ hạn chế (1 - 5 chỗ) cho các tour Campuchia; tour liên tuyến Malaysia – Singapore và tour Thái Lan khởi hành mùng 3-5 Tết…

"Tết năm nay, xu hướng đặt tour du lịch nước ngoài chiếm ưu thế so với tour du lịch trong nước, tỉ lệ hơn 60%. Du lịch nội địa, các điểm đến có cảnh quan thiên nhiên đẹp, trải nghiệm văn hoá đặc sắc và có nhiều hoạt động giải trí đa dạng dành cho nhóm gia đình (tour miền Bắc, tour biển đảo) vẫn là ưu tiên hàng đầu" - bà Phương Linh nói.

So với cùng kỳ năm 2023, lượng khách đặt tour Tết tại BenThanh Tourist tăng khoảng 20%. Tuy nhiên, nếu so sánh với thời điểm trước COVID-19 (năm 2019), tổng lượng khách mới đạt khoảng 87% do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, khách hàng thắt chặt ngân sách chi tiêu.

Ngành du lịch TP HCM kỳ vọng đón khách trong nước và quốc tế tăng mạnh dịp Tết này

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó giám đốc Công ty PSY Travel, cũng cho hay các tour nội địa của PYS đều đã kín chỗ lịch khởi hành trong Tết. Đặc biệt, các tuyến ngắm hoa đào, hoa mận như Hà Giang, Mộc Châu hết chỗ từ sớm. Nhiều tour du Xuân từ mùng 3 Tết tới rằm tháng Giêng cũng tăng mạnh trong 2 tuần qua.

Năm nay, ngoài nhu cầu khách đi hành hương vãn cảnh chùa trong ngày thì lượng khách hỏi các tour du xuân kết hợp lễ chùa, nghỉ ngơi cũng được khách hàng quan tâm nhiều.

Để có chuyến du xuân an toàn, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, khuyến nghị khách nên đặt dịch vụ du lịch ở những đơn vị uy tín, kiểm tra kỹ trước khi đặt để bảo đảm chất lượng, tránh những sự cố không đáng có. Vietluxtour đang cung cấp dịch vụ vé máy bay, nhà hàng, khách sạn, thuê xe ô tô các miền Nam, Trung, Bắc xuyên Tết, sau khi các tour trong nước và nước ngoài đã khóa sổ.