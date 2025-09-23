HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Nhiều trang tin điện tử nhân sự chỉ 5 người, nhưng doanh thu lớn hơn cơ quan báo chí vì "xài chùa"

Văn Duẩn

(NLĐO) - Nhiều trang tin điện tử nhưng doanh thu lớn hơn nhiều cơ quan báo chí vì chỉ cần vài nhân viên và dùng "công nghệ" copy nội dung rồi đưa lên trang.

Chiều 23-9, tiếp tục Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, nhiều đại biểu đã đề cập đến trang tin điện tử tự tiện sử dụng sản phẩm của các cơ quan báo chí để đăng trên trang của mình.

Nhiều trang tin điện tử nhân sự chỉ 5 người, nhưng doanh thu lớn hơn cơ quan báo chí vì "xài chùa"- Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Nêu ý kiến thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đã đề cập đến một nội dung liên quan báo chí. Ông Nguyễn Đắc Vinh dẫn lại tại Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành quy định các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả có tin tức thời sự thuần túy đưa tin. Tuy nhiên, trong dự luật sửa đổi không sửa đổi, mà vẫn giữ nguyên quy định này.

Ông Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ trong thực tế các cơ quan báo chí làm ra tin gốc, nhưng sau đó các trang tin điện tử lại được tổng hợp, tập hợp rồi sử dụng "miễn phí" thông tin.

"Người xem lại xem trang thông tin tổng hợp nhiều hơn và trang thông tin tổng hợp lại thu được nhiều tiền hơn rất nhiều so với những người tạo ra tin gốc. Trong khi anh em viết ra tin gốc lại vất vả hơn nhiều, công sức, suy nghĩ nhiều hơn nhiều. Do vậy tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xử lý ở luật gốc - Luật Sở hữu trí tuệ thế nào để đảm bảo quyền lợi cho báo chí"- ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng cho biết đã kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần sửa đổi theo hướng nên có thêm sự thỏa thuận giữa các cơ quan báo chí chính thống với nhau.

"Chúng ta khuyến khích việc đưa tin để nhân rộng thông tin, nhưng nó nên có một sự thỏa thuận với nhau để tăng thêm quyền lợi cho anh em báo chí làm tin gốc. Thứ hai, các cơ quan báo chí chính thống có thêm các nguồn thu nhập chính đáng để phát triển"- ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Liên quan vấn đề trên, giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phân tích theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, khi đưa tin thông thường như họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời tiết... không thuộc trường hợp bảo hộ quyền tác giả. Còn khi trở thành "tác phẩm báo chí" hoàn chỉnh thì được bảo hộ.

Nhiều trang tin điện tử nhân sự chỉ 5 người, nhưng doanh thu lớn hơn cơ quan báo chí vì "xài chùa"- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng: "Có nhiều trang tin không phải tờ báo nhưng doanh thu lớn hơn nhiều cơ quan báo chí. Số lượng nhân sự của họ chỉ có 5 người vì chỉ dùng công nghệ copy nội dung rồi đưa lên". Ảnh: Hồ Long

Đề cập thêm vấn đề này sau đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết hiện các trang tin, mạng xã hội sử dụng thông tin từ báo chí rất nhiều "và anh em báo chí thì kêu lắm". Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết có nhiều trang tin không phải tờ báo nhưng doanh thu lớn hơn nhiều cơ quan báo chí. Số lượng nhân sự của họ chỉ có 5 người vì chỉ dùng công nghệ copy nội dung rồi đưa lên. "Lần này cần làm rõ ý này"- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Liên quan bảo hộ quyền tác giả, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho rằng "tin tức thuần túy thì không bảo hộ, nhưng tác phẩm báo chí chắc là nên".

Đánh giá cao sự nghiêm túc và tích cực của cơ quan soạn thảo và ý kiến của cơ quan thẩm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cơ bản nhất trí với hồ sơ dự án Luật cũng như phạm vi điều chỉnh và trình tự, thủ tục thông qua theo quy trình rút gọn.

Cho rằng, dự thảo Luật đã có nhiều chính sách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo hộ sự sáng tạo của các tổ chức, cá nhân, tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tiếp tục rà soát để kèm theo chính sách ưu đãi, thúc đẩy bảo hộ thì cần làm rõ hơn vấn đề liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bởi, thực tế gần đây cho thấy những vi phạm về sở hữu trí tuệ vẫn là vấn đề hết sức nhức nhối, ngày càng tinh vi, đa dạng, nhất là trong môi trường điện tử và mạng xã hội; quy mô và mức độ ngày càng gia tăng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần nghiên cứu bổ sung những quy định thể hiện rõ hơn chính sách của nhà nước, những thông điệp lên án hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; có cơ chế cho phép xử lý nghiêm khắc hơn để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân có liên quan.

TP HCM rà soát hơn 2.000 trang mạng xã hội, trang tin điện tử

(NLĐO)- Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM kiên quyết chấn chỉnh, xử lý hoặc chuyển Thanh tra Sở xử lý trang mạng xã hội, trang tin điện tử vi phạm. Ước tính hơn 120 trường hợp sẽ bị xử lý.

Tự tiện lấy thông tin trên báo chí để đăng lên trang tin điện tử, 1 công ty bị phạt 75 triệu đồng

(NLĐO)- Công ty CP Truyền thông pháp luật Việt Nam bị phạt 75 triệu đồng vì đăng tải thông tin của một số báo và tạp chí trên trang thông tin điện tử Pháp lý cuộc sống khi chưa nhận được sự chấp thuận.

Ngừng hoạt động 7 tên miền của trang tin điện tử sai phạm

Thanh tra Bộ TT&TT vừa đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam tạm ngừng hoạt động tên miền của 7 trang thông tin điện tử, đề nghị các Sở TT&TT Hà Nội, An Giang, TP HCM xử lý một loạt cá nhân, DN vi phạm.

luật sở hữu trí tuệ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ông Nguyễn Đắc Vinh ủy ban thường vụ quốc hội vi phạm bản quyền
