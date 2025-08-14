HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Nhiều trẻ bị gãy tay, chân ở khu vui chơi Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – Ngoài việc gây nguy hiểm cho trẻ khi tham gia khu vui chơi Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi, người dân phản ứng vì có khoản thu không hợp lý.

Mấy ngày qua, nhiều người dân Quảng Ngãi bày tỏ bức xúc khi phần lớn sân Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi bị chiếm dụng, rào chắn xung quanh làm nơi vui chơi.

Nhiều trẻ gãy tay , chân tại khu vui chơi nhà văn hóa lao động Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Nhiều trẻ em, người lớn xếp hàng chờ tới lượt chơi ở khu vui chơi trước sân Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi

Không những vậy, đơn vị tổ chức trò chơi thu phí khá cao, không hợp lý dù phụ huynh không tham gia; khu vui chơi lại tổ chức sơ sài, tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ.

Khu vui chơi Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi thu giá "trên trời"

Chị Nguyễn Thị Thanh Ngân, ngụ phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cách đây ít hôm, hai vợ chồng chị đưa hai con (bé 4 tuổi và 6 tuổi) đến mua vé vào khu vui chơi tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi với giá 50.000 đồng/vé/người.

Nhiều trẻ gãy tay , chân tại khu vui chơi nhà văn hóa lao động Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Khu vui chơi có nhiều trò tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ

“Lúc đầu tôi tưởng chỉ cần mua 2 vé cho con để vào cổng, nhưng khi đến nơi, các bảo vệ chỉ cho 2 con tôi vào và nói rõ người lớn muốn vào phải mua vé tương tự với giá 50.000 đồng/vé. Vì 2 bé còn khá nhỏ, 2 vợ chồng không thể để các bé tự chơi, trong khi khu vui chơi lại rất đông, nhiều trò nguy hiểm, hai vợ chồng đành mua thêm 2 vé nữa để vào trông con. Theo tôi, đây là khoản thu không hợp lý, có giá trên trời dù phụ huynh không tham gia” - chị Ngân nói.

Nhiều trẻ bị gãy tay, chân

Chị Ngô Thị T.V. (ngụ phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết cách đây 5 ngày, chị đưa 2 con vào chơi tại khu vui chơi ở sân Nhà văn hóa lao động Quảng Ngãi. Vì không yên tâm để bé vào một mình nên chị V. mua thêm vé cho hai mẹ con, hết 100.000 đồng/2 vé.

Nhiều trẻ gãy tay , chân tại khu vui chơi nhà văn hóa lao động Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Bé gái con chị T.V. bị gãy tay khi tham gia trò chơi ở sân Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh Facebook T.V

“Khi bé vừa vào chưa được bao lâu, chuẩn bị đi lên máng trượt khô thì bất ngờ bị một bé khác trượt từ trên xuống tông trúng. Thấy bé đau đớn, ôm tay khóc, tôi vội đưa con ra ngoài đến bệnh viện. Sau khi chụp phim, bác sĩ thông báo bé bị gãy tay, phải chuyển ra Đà Nẵng” - chị V. kể.

Nhiều trẻ gãy tay , chân tại khu vui chơi nhà văn hóa lao động Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Phần lớn sân Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi bị che chắn để tổ chức khu vui chơi

Cũng theo chị V, dù sự cố xảy ra có lỗi lớn từ đơn vị tổ chức trò chơi khi không đảm bảo an toàn, không có người hướng dẫn, nhưng chị chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào.

Nhiều trẻ gãy tay , chân tại khu vui chơi nhà văn hóa lao động Quảng Ngãi - Ảnh 5.

Một điểm bán đồ gốm sứ rộng hàng trăm mét vuông ở ngay cổng vào trước sân Nhà văn hóa lao động Quảng Ngãi

Ngoài trường hợp con chị V., theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, còn có một số trường hợp khác cũng bị gãy chân hoặc gặp nhiều chấn thương khi tham gia trò chơi ở khu vui chơi Nhà văn hóa lao động Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Quảng Ngãi – đơn vị quản lý Nhà văn hóa lao động Quảng Ngãi, cho biết khu vui chơi ở sân nhà văn hóa được Liên đoàn Lao động Quảng Ngãi cho một đơn vị thuê lại mặt bằng để tổ chức khu vui chơi, thu phí.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ thông tin phản ánh của người dân và sẽ thông báo cụ thể vụ việc” vị lãnh đạo này nói.


