Phẫn nộ cảnh anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phẫn nộ cảnh anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định người đàn ông có hành vi dùng ghế nhựa đánh vào đầu em gái đang ở TP HCM và đã liên hệ để mời về làm việc

Sáng 12-8, chị Huỳnh Thị Thanh Kim T. (30 tuổi; trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận clip người đàn ông dùng ghế đánh một phụ nữ đang lan truyền trên mạng là do chị đăng tải. 

Chị T. cho biết chị là người phụ nữ bị đánh trong clip. Người đàn ông có hành động dùng ghế đánh T. chính là anh trai chị. 

Sự việc xảy ra vào khuya 18-6, chị T. bị đánh nhiều lần đến 3 giờ sáng 19-6. "Đến giờ tôi vẫn còn bức xúc, oán hận về hành vi của anh trai" - chị T. nói, đồng thời cung cấp thêm nhiều clip khác về vụ việc.

Phẫn nộ cảnh anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Anh trai dùng ghế đánh tới tấp vào đầu em gái

Theo chị T., vì có những bất đồng về chuyện gia đình trước đó nên khi vừa vào nhà, người anh trai lớn chỉ hỏi vài câu rồi lập tức cầm ghế đánh chị. Lúc này, người mẹ lao vào can ngăn nhưng người anh còn lại của chị T. đề nghị bà ra ngoài.

Clip anh trai dùng ghế đánh tới tấp vào đầu em gái


Clip có đoạn người đàn ông hỏi "lấy về có hạnh phúc không?", chị T. nói "chắc chắn". Lập tức, người này cầm chiếc ghế đang ngồi đánh liên tiếp vào đầu chị. Người phụ nữ chỉ biết ngồi chịu trận.

Trong một clip khác, chị T. lao ra ngoài và hô hoán khi cả 2 người anh cùng cầm ghế. Trong đó, một người liên tục đánh chị.

"Sau khi bị đánh, tôi bị thương khắp cơ thể. Sáng 19-6, tôi đã vào bệnh viện khám và biết mình bị gãy tay, chấn thương vùng đầu, cổ" - chị T. nghẹn lời.

Nói về lý do vụ việc xảy ra từ ngày 18-6 nhưng mãi đến nay mới đăng clip lên mạng xã hội, chị T. cho rằng muốn giải quyết trong nội bộ gia đình. Nhưng đến nay, việc này không thể giải quyết theo hướng đó, chị "đành phải đăng tải, nhờ pháp luật can thiệp".

Phẫn nộ cảnh anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Anh trai dùng ghế đánh tới tấp vào đầu em gái

Sau khi clip được chị T. đăng tải, rất nhiều người đã chia sẻ, bày tỏ bức xúc về hành động của người đàn ông, cũng như lên án về thái độ dửng dưng của người xung quanh.

Theo chị T., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình. "Tôi có sai thì sai với người khác, chứ không liên quan đến cha mẹ và các anh của mình" - chị T. bày tỏ. 

Sáng 12-8, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã nắm thông tin vụ việc người đàn ông đánh em gái xảy ra trên địa bàn và đang yêu cầu các đơn vị vào cuộc làm rõ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng xác định được người đàn ông có hành vi dùng ghế đánh vào đầu em gái đang ở TP HCM. Công an đã liên hệ để mời người này về làm việc.

Tin liên quan

Phẫn nộ vụ cháu bé 16 tháng tuổi bị xách ngược, ném xuống nền bê-tông

Phẫn nộ vụ cháu bé 16 tháng tuổi bị xách ngược, ném xuống nền bê-tông

(NLĐO) – Đoạn clip gây phẫn nộ khi bé trai 16 tháng tuổi bị xách ngược và ném xuống nền bê-tông. Vụ việc xảy ra tại Trường Xuân, Lâm Đồng.

Phẫn nộ cảnh cô ruột đánh cháu dã man vì bán không hết vé số

(NLĐO) - Công an xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ đã vào cuộc làm rõ vụ việc người cô đánh tới tấp cháu ruột vì để vé số "ế", không bán hết

Phẫn nộ vụ bé trai bị bố xích chân kéo lê trên đường

Bão số 2 giật cấp 13, tăng tốc di chuyển; Đi xe bán tải vào lòng hồ cạn, hai vợ chồng bị đuối nước tử vong...

tỉnh Quảng Ngãi mạng xã hội công an tỉnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo