Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (phường Tân Thuận-TPHCM) ngày 25-12 đã có thông báo học sinh được nghỉ Tết Dương lịch trong 4 ngày, từ ngày 1 đến 4-1-2026.

Một cán bộ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết hiện phải chờ thông báo chính thức của UBND TPHCM để có căn cứ áp dụng cho toàn ngành. Theo vị này, theo thông báo của Bộ Nội vụ là hoán đổi ngày làm việc thứ 6 (2-1-2026) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ 7 (ngày 10-1-2026). Tuy nhiên, thực tế có nhiều cơ quan, đơn vị, trường học vẫn làm việc ngày thứ 7. Như vậy, có nghĩa là tùy đơn vị nào hoán đổi được ngày nghỉ thì sẽ nghỉ liên tiếp 4 ngày.

Nhiều trường học ở TPHCM mạnh dạn cho học sinh nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Hiệu trưởng một trường THPT ở TPHCM cho hay vừa qua khi Sở GD-ĐT TPHCM thông báo lại về lịch nghỉ Tết Dương lịch từ 4 ngày sang 1 ngày cũng không ảnh hưởng nhiều đến các khối THCS, THPT. "Thực tế đây là giai đoạn các trường tổ chức thi cuối học kỳ I. Nhiều trường sắp xếp lịch thi để các em thi xong thì vừa nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày luôn, giáo viên vừa có thời gian nghỉ ngơi, vừa chấm bài thi"- vị này cho biết.

Trong khi đó, hiệu trưởng nhiều trường tiểu học ở TPHCM cho biết sẽ "chốt" thông báo cho học sinh nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, phương án học bù ngày thứ 6 (2-1-2026) sẽ được chuyển sang học trực tiếp ngày thứ 7 của tuần kế tiếp. Ở khối tiểu học, nhiều trường không thể áp dụng phương án học trực tuyến bởi đặc thù là học sinh còn nhỏ. "Học trực tuyến tức là vẫn phải có giáo viên tương tác, giảng bài. Không phải là giao bài trực tuyến để học sinh tự học"- Hiệu trưởng một trường tiểu học ở phường Sài Gòn nói rõ.



