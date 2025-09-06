HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều vi phạm tại dự án Melinh Plaza, loạt cán bộ ở Thanh Hóa "rút kinh nghiệm"

Tuấn Minh

(NLĐO)- Loạt cán bộ tại các sở, ngành ở Thanh Hóa đã bị kiểm điểm "rút kinh nghiệm" liên quan tới vi phạm chuyển đổi đất tại dự án Melinh Plaza

Đại diện Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ngày 5-9 cho biết các tập thể, cá nhân liên quan tới nhiều vi phạm xảy ra tại Dự án Tổ hợp Thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa (gọi tắt là Dự án Melinh Plaza Thanh Hóa) Công ty CP Đầu tư Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa (Công ty Melinh Plaza Thanh Hóa) được Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra đã tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm sau thanh tra.

Nhiều vi phạm tại dự án Melinh Plaza, loạt cán bộ ở Thanh Hóa "rút kinh nghiệm"- Ảnh 1.

Dự án Tổ hợp Thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa từ đất dịch vụ thương mại được chuyển trái quy định thành đất ở, nằm ở vị trí đắc địa giữa trung tâm TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành)

Trước đó, năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo thanh tra tổng thể, toàn diện về quy hoạch đất đai, trình tự thủ tục đầu tư, xây dựng đối với 12 dự án sử dụng đất giai đoạn 2010-2021. Trong đó có Dự án Melinh Plaza Thanh Hóa.

Đến tháng 1-2024, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luật thanh tra dự án này và cho thấy dự án này có nhiều vi phạm.

Theo kết luận thanh tra, ngày 15-6-2011, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 3670 về việc đồng ý chấp thuận địa điểm thực hiện Dự án Melinh Plaza Thanh Hóa với diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 6,7 ha ngay trung tâm TP Thanh Hóa cũ (nay thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Dự án này bao gồm xây dựng khu trung tâm thương mại kinh doanh theo hình thức đại siêu thị từ 2-3 tầng; khu trung tâm thương mại thấp tầng với hệ thống các chuỗi của từng cửa hiệu 3 đến 4 tầng; khu trung tâm kinh doanh tài chính ngân hàng, nhà hàng cửa hiệu cao tầng và khối cao tầng làm văn phòng và nhà ở.

Sau đó, ngày 24-5-2012, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định số 1551 cho chủ đầu tư là Công ty Melinh Plaza Thanh Hóa thuê tổng diện tích đất là 26.242 m2 để thực hiện dự án Melinh Plaza Thanh Hóa (giai đoạn 1) có địa chỉ ở 2 phường Đông Hải, Đông Hương (TP Thanh Hóa cũ). Thời hạn sử dụng đất của dự án 50 năm, tính từ ngày 15-3-2012 với hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Tuy nhiên, ngày 28-3-2014, Công ty CP Đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với dự án nêu trên. Đến ngày 1-4-2014, UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 2387 đồng ý chủ trương để Công ty Melinh Plaza Thanh Hóa lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.

Đến ngày 29-10-2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza. Theo đó, dự án Melinh Plaza Thanh Hóa được điều chỉnh chức năng từ tổ hợp thương mại kết hợp nhà ở căn hộ chất lượng cao sang tổ hợp công trình hỗn hợp và khu nhà ở liền kề.

Đến ngày 13-1-2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định 147 giao đất cho Công ty Melinh Plaza 67.234,5 m2 đất tại phường Đông Hải và phường Đông Hương (TP Thanh Hóa cũ).

Trong đó, diện tích đất trung tâm thương mại khối đế 5 tầng kết hợp căn hộ cao cấp khối tháp 15 tầng là 10.664 m2; diện tích nhà ở thấp tầng là 22.871 m2; diện tích đất nhà ở xã hội là 1.558 m2. Hình thức giao đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn giao đất 50 năm, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định, lâu dài.

Chuyển đất dịch vụ thương mại sang đất ở trái quy hoạch

Tuy nhiên, kết luận thanh tra đã chỉ rõ hàng loạt khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện dự án. Những vi phạm này trải dài từ khâu chấp thuận đầu tư, phê duyệt quy hoạch, quản lý đất đai đến triển khai dự án, cho thấy nhiều bất cập trong quản lý Nhà nước và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Nhiều vi phạm tại dự án Melinh Plaza, loạt cán bộ ở Thanh Hóa "rút kinh nghiệm"- Ảnh 2.

Một khu nhà ở liền kề đã hoàn thành tại dự án sau khi được chuyển từ đất dịch vụ thương mại sang đất ở

Cụ thể, ngay từ bước đầu chấp thuận chủ trương, địa điểm và cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đã bộc lộ những vi phạm. Đó là UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Eurowindow Holding làm chủ đầu tư, nhưng khi cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) lại cấp cho Công ty CP Melinh Plaza. Công ty này sau đó được UBND tỉnh cho thuê 26.242,4 m2 đất để thực hiện giai đoạn 1. Tuy nhiên, sau hơn 43 tháng kể từ khi được thuê đất, chủ đầu tư vẫn không triển khai thực hiện dự án.

Trong công tác quy hoạch, dự án được phê duyệt nhiều lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Tuy nhiên, các lần điều chỉnh chưa đảm bảo đúng quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Đặc biệt, Sở Xây dựng đã tham mưu phê duyệt quy hoạch cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ thương mại dịch vụ sang đất ở trái với quy hoạch phân khu và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

Ở khâu lựa chọn nhà đầu tư, qua thanh tra xác định có nhiều sai sót. Sau khi điều chỉnh quy hoạch, diện tích dự án 6,7 ha đã được giải phóng mặt bằng. Công ty Melinh Plaza Thanh Hóa có quyền sử dụng hợp pháp với 26.242,4 m2 đất thương mại dịch vụ, nhưng phần diện tích còn lại 40.992,1 m2 chưa được giao đất, cho thuê đất theo quy định. Dù vậy, Sở Xây dựng Thanh Hóa vẫn tham mưu công nhận Công ty Melinh Plaza Thanh Hóa làm chủ đầu tư toàn bộ dự án.

Về giải phóng mặt bằng, ngày 18-12-2014, toàn bộ 67.234,5 m2 đất đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Thế nhưng, sau đó UBND TP Thanh Hóa (cũ) lại ban hành tới 11 quyết định thu hồi đất (trong năm 2025), trong khi đất đã bàn giao từ trước.

Mặc dù vi phạm đã được chỉ rõ, nhưng hầu hết các sở, ngành, đơn vị liên quan tới vi phạm như Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũ (nay là Sở Tài chính) Sở Tài nguyên - Môi trường cũ (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Thanh Hóa cũ... chỉ bị rút kinh nghiệm và rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đáng nói ở dự án này là giá đất khi giao cho chủ đầu tư thấp hơn so với khu vực xung quanh. Cụ thể, tháng 1-2016, UBND tỉnh giao 67.234,5 m2 đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Tháng 7-2017, UBND tỉnh phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất nộp ngân sách. Trong đó, giá đất, nhà ở thấp tầng (shophouse, 18.363,9 m2) tổng giá trị 124 tỉ đồng (khoảng 6,76 triệu đồng/m2). Trung tâm thương mại cộng căn hộ cao cấp (3.756 m2), tổng giá trị 37,1 tỉ đồng (khoảng 9,88 triệu đồng/m2). Nhà ở xã hội (1.420 m2), tổng giá trị 7,9 tỉ đồng (khoảng 5,6 triệu đồng/m2).

Tin liên quan

Cấp sổ đỏ trái quy định, một trưởng phòng TN-MT ở Bình Định bị khởi tố

Cấp sổ đỏ trái quy định, một trưởng phòng TN-MT ở Bình Định bị khởi tố

(NLĐO) – Liên quan vụ việc cấp sổ đỏ trái quy định ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố thêm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) ở huyện này

Chuyển nhượng dự án cho đại gia Lê Thanh Thản trái quy định, cựu lãnh đạo Công ty Coma 18 hầu tòa

(NLĐO)- Chuyển nhượng đất cho doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản trái quy định gây thiệt hại hơn 64 tỉ đồng, Lê Huy Lân, cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Coma 18, cùng các đồng phạm hầu toà

Dự án ở TP Vũng Tàu tăng từ 12 lên 36 tầng trái quy định

(NLĐO)- Kết luận thanh tra đã điểm tên loạt dự án tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có các tồn tại, hạn chế, vi phạm

rút kinh nghiệm tỉnh Thanh Hóa vị trí đắc địa quy hoạch đất đai kết luận thanh tra Dự án Tổ hợp Thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa Melinh Plaza chuyển đổi đất ở sai quy định
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo