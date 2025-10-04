HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhiều vi phạm tại dự án "rùa" khu đô thị Hoàng Long Nha Trang

Bài và ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa công bố 4 kết luận liên quan các dự án ở Khánh Hòa, trong đó có dự án khu đô thị Hoàng Long kéo dài hơn 15 năm qua

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành 4 kết luận thanh tra chuyên đề về các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Trong số này, dự án khu đô thị Hoàng Long (phường Nam Nha Trang) có diện tích 25,79 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 467 tỉ đồng.

Đây là dự án mà Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin về việc cử tri phường Phước Long, TP Nha Trang (cũ) bức xúc vì triển khai từ năm 2007 vẫn chưa hoàn thành đến bù, giải phóng mặt bằng.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2007, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Liên hiệp Khoa học sản xuất, địa chất, xây dựng để thực hiện dự án khu dân cư số 2 tây Lê Hồng Phong. Sau nhiều lần điều chỉnh, đến năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 447/QĐ-UBND chấp thuận đổi tên dự án thành khu đô thị Hoàng Long. Chủ đầu tư hiện nay là Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất U.P.G.C.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đã phát sinh hàng loạt sai phạm. Cụ thể, dự án không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đầu tư 2005. Hồ sơ trình chấp thuận chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường và ý kiến thẩm định của Sở Tài nguyên - Môi trường.  Việc phê duyệt đầu tư cũng chưa có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng, vi phạm Nghị định 11/2013.

Nhiều sai phạm tại dự án "rùa" Khu đô thị Hoàng Long Nha Trang - Ảnh 1.

Dự án Hoàng Long kéo dài hơn 15 năm nay

UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định thu hồi, điều chỉnh diện tích đất từ năm 2010 đến 2020 để giao cho nhà đầu tư. Năm 2016, dự án được duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, nhưng đến thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên - Môi trường vẫn chưa tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định mới.

Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trên khoảng 13 ha (55% diện tích), đưa vào sử dụng từ năm 2016. Tuy nhiên, hơn 12,8 ha còn lại vẫn vướng giải phóng mặt bằng, trong đó có 5 ha đã thỏa thuận bồi thường nhưng chưa triển khai thi công do tình trạng đất đan xen. Nguyên nhân chủ yếu là từ năm 2019 đến nay, cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành đơn giá bồi thường và quyết định thu hồi đất đối với diện tích còn lại.

Thanh tra tỉnh kết luận dự án có nhiều vi phạm trong quá trình chấp thuận đầu tư, giao đất và quản lý đất đai. Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường cùng các cá nhân liên quan qua nhiều thời kỳ.

Để tháo gỡ khó khăn, cơ quan thanh tra kiến nghị UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo 751 và Thủ tướng Chính phủ xem xét áp dụng cơ chế đặc thù, tương tự Nghị quyết 170/2024/QH15. 

Theo đó, dự án sẽ được xử lý theo hướng xác định lại giá đất, thu nộp đầy đủ nghĩa vụ vào ngân sách, đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước.

Lùm xùm dự án "rùa" làm khổ dân

Lùm xùm dự án "rùa" làm khổ dân

Dự án Khu đô thị Hoàng Long ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) kéo dài hơn 15 năm nay khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, nay lại tiếp tục… gia hạn

Khổ vì dự án dây dưa

Thời gian qua, nhiều dự án khu đô thị ở Khánh Hòa đã được tỉnh bàn giao cho doanh nghiệp nhưng chậm trễ thi công, dẫn đến bỏ hoang gây lãng phí.

Sống cạnh dự án, nơm nớp lo ngập

Tình trạng ngập nước thường xuyên xảy ra ở nhiều khu dân cư cạnh các dự án tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn

tỉnh Khánh Hòa khu đô thị kết luận thanh tra giấy chứng nhận dự án Khu đô thị Lê Hồng Phong Thanh tra Chính phủ Khu đô thị Hoàng Long
