Sức khỏe

Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ chính thức mở tại Cần Giờ - TP HCM

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ sẽ được xây dựng, đặt tại Trung tâm Y tế Cần Giờ hiện tại với quy mô 300 giường bệnh.

Ngày 29-8, tại ngày hội việc làm ngành y tế TP HCM năm 2025 tổ chức ở Trung tâm Y tế Cần Giờ, BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đã báo cáo kế hoạch phát triển cơ sở 2 đặt tại đây.

Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ chính thức mở tại Cần Giờ - TP HCM- Ảnh 1.

BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, thông tin về phát triển cơ sở 2 của bệnh viện tại Cần Giờ

Theo BS Hải, cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ sẽ được xây dựng trên nền tảng Trung tâm Y tế Cần Giờ hiện tại, vốn đã có nhiều đóng góp trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện được định hướng có quy mô 300 giường bệnh, gồm 9 khoa lâm sàng, 3 khoa cận lâm sàng và 3 phòng chức năng, cung cấp dịch vụ y tế toàn diện và chất lượng cao. Các chuyên khoa mũi nhọn sẽ bao gồm: Sản phụ khoa, nhi khoa, nội tổng quát (có đơn vị Thận nhân tạo), ngoại tổng quát, hồi sức cấp cứu… cùng các khoa tai mũi họng, răng-hàm-mặt, mắt, da liễu, y học cổ truyền - phục hồi chức năng.

Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ chính thức mở tại Cần Giờ - TP HCM- Ảnh 2.

Sự hiện diện của Bệnh viện Từ Dũ tại Cần Giờ là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của TP HCM, đưa y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân vùng xa.

Mục tiêu của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 là giúp người dân Cần Giờ tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và giảm bớt gánh nặng di chuyển cho người bệnh. Bệnh viện cũng sẽ triển khai các chương trình y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động, chuyên gia và phục vụ phát triển du lịch y tế trong tương lai.

"Sứ mệnh của cơ sở này không chỉ dừng lại ở việc khám chữa bệnh mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội về y tế, phục vụ các tình huống cấp cứu đặc thù như tai nạn lao động cảng biển, giao thông đường thủy, hay điều trị bệnh mãn tính, chăm sóc dài ngày" - BS Hải chia sẻ.

Sự hiện diện của Bệnh viện Từ Dũ tại Cần Giờ là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của TP HCM, đưa y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân vùng xa. Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng khi các dự án trọng điểm như thành phố lấn biển Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế đi vào triển khai, kéo theo sự tăng trưởng mạnh về dân cư, chuyên gia và người lao động.

Trong tương lai, cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm y tế hiện đại, đủ sức cạnh tranh, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần đưa Cần Giờ trở thành điểm đến vừa nghỉ dưỡng, vừa chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Trước đó, UBND TP HCM đã chính thức phê duyệt kế hoạch thành lập Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ. Đây là kết quả từ quá trình chuẩn bị gần một năm, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế TP HCM và sự phối hợp của nhiều bệnh viện đầu ngành như Từ Dũ, Nhi đồng TP, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Mắt, Da Liễu, Lê Văn Thịnh, Nhân dân 115...


Tin liên quan

Bệnh viện Từ Dũ sẽ có cơ sở 2 tại Cần Giờ

Bệnh viện Từ Dũ sẽ có cơ sở 2 tại Cần Giờ

(NLĐO) - Cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ sẽ được triển khai tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ. Dự án này được thực hiện bằng nguồn kinh phí tự chủ của bệnh viện.

TP HCM: Bệnh nhân chạy thận ở Cần Giờ từ nay bớt khổ

(NLĐO)- Với việc được Bệnh viện Lê Văn Thịnh trang bị 5 máy chạy thận nhân tạo, hỗ trợ về chuyên môn, lần đầu tiên người dân huyện Cần Giờ -TP HCM có thể chạy thận ngay tại địa phương, không phải đi xa hàng chục cây số như trước nay

Đưa vắc-xin ra xã đảo ở Cần Giờ

Với chị Bơn Dơng Sô Phi và đồng nghiệp, hành trình mang vắc-xin ra xã đảo Thạnh An đã trở thành một hồi ức đẹp, hệt như sự chuyển dời hai đầu nỗi nhớ

