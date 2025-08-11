Lãnh đạo TP HCM "đặt hàng" phường Thủ Đức tái thiết khu vực cảng Trường Thọ

Ngày 11-8, Đảng bộ phường Thủ Đức tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông thống nhất với định hướng trong dự thảo báo cáo chính trị và "đặt hàng" phường 6 nhiệm vụ trọng tâm để nghiên cứu, bổ sung vào Nghị quyết.



Trước hết, ông nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Cần tiếp tục gắn công tác xây dựng Đảng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả các mô hình giáo dục chính trị tư tưởng như "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" và các phong trào "Đảng bộ 4 tốt", "Chi bộ 4 tốt", "Đảng viên 4 tốt".

Đặc biệt, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đào tạo đội ngũ vững chính trị, giỏi chuyên môn, có năng lực ứng dụng công nghệ số, sát dân và thực hiện "nói đi đôi với làm"; chú trọng phát triển đảng viên mới (tăng 3-4% đảng viên hằng năm), nhất là trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu dân cư. Song song, cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Thứ hai, phát triển kinh tế tri thức, đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo. Phường cần tận dụng lợi thế có nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, tăng cường hợp tác với trí thức, chuyên gia; đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo, chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến Metro số 1; thu hút đầu tư vào các trung tâm thương mại - dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt là khu vực xung quanh ga Metro 1, Làng Đại học theo mô hình TOD (Transit Oriented Development).

Tập trung với các cơ quan của TP để tái thiết khu vực cảng Trường Thọ thành khu đô thị thông minh, trung tâm văn hoá - dịch vụ và bến tàu du lịch; tăng quỹ đất cây xanh, tạo thêm nhiều không gian sống xanh - sạch - đẹp cho cộng đồng; đồng thời, bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm và quản lý tài nguyên bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại đại hội - Ảnh: Hà Nguyễn

Thứ ba, chăm lo văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao để người dân thụ hưởng dịch vụ chất lượng cao; phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thủ Đức; đầu tư thiết chế văn hóa; khuyến khích giáo dục thông minh; đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Thứ tư, triển khai hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quản lý chặt chẽ quy hoạch, huy động nguồn lực phục vụ công trình dân sinh, thúc đẩy tăng trưởng.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới phương thức vận động quần chúng; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội; nhân rộng mô hình "Dân vận khéo".

Thứ sáu, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình cơ sở, xử lý sớm các vấn đề phát sinh; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội để giữ môi trường ổn định, phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thành uỷ TP HCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao 3 khâu đột phá phát triển được Đại hội xác định, coi đây là yếu tố tạo chuyển biến rõ rệt, nâng cao đời sống người dân. Ông đề nghị ngay sau đại hội, Đảng ủy phường rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp quy hoạch chung của TP; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo từng giai đoạn; huy động tối đa nguồn lực; thường xuyên đánh giá, điều chỉnh để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

"Khẩn trương xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể theo từng năm, 3 năm và 5 năm, có đầu việc rõ ràng, phân công cụ thể, từng mục tiêu cụ thể; tranh thủ các nguồn lực; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đánh giá tinh hình thực tiễn để kịp thời điều chính linh hoạt, bảo đảm mục tiêu đề ra luôn khả thi và đạt hiệu quả cao nhất. Phải làm sao để mọi người dân và doanh nghiệp trên địa bàn sớm được thụ hưởng những điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất từ các công trình hạ tầng, các thiết chế kinh tế - xã hội được đầu tư trên địa bàn. Đó chính là thước đo quan trọng cho thành công của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ này" – Phó Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Đức ra mắt gồm 31 thành viên. Trong đó, ông Mai Hữu Quyết giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Thị Hồng Thảo giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường và bà Nguyễn Thị Mai Trinh giữ chức Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường.





