Nhìn lại những kiểu tóc “thảm họa” nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Sở hữu một kiểu tóc gọn gàng, thẩm mỹ tưởng chừng như điều vô cùng đơn giản đối với cầu thủ vốn tiền bạc "không phải nghĩ".

Thực tế lại khác, bởi không ít cầu thủ từng khiến người hâm mộ "đứng hình" khi xuất hiện với những mái tóc bị xem "thảm họa".

Tiền vệ Dominik Szoboszlai của Liverpool là cái tên mới nhất gia nhập danh sách ấy sau màn thay đổi diện mạo gây tranh cãi.

Từ câu chuyện của tiền vệ người Hungary, hãy cùng nhìn lại những kiểu tóc bị đánh giá tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, theo Planet Football.

Dominik Szoboszlai

Từng ghi điểm với mái tóc dài sẫm màu đậm chất lãng tử, tiền vệ Szoboszlai nay lại khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi chuyển sang kiểu "tết bím sát đầu".

Không thể phủ nhận "tết bím sát đầu" có thể phù hợp với một số người và từng được nhiều cầu thủ sở hữu.

Tuy nhiên, trong trường hợp của tiền vệ người Hungary, lựa chọn này lại mang đến hiệu ứng ngược.

Diện mạo mới khiến anh trở thành tâm điểm bàn tán, thậm chí bị xếp vào nhóm những kiểu tóc khó hiểu nhất.

Trùng hợp hay không khi Liverpool bất ngờ thua đội chót bảng Wolves 1-2 đúng đêm Szoboszlai ra mắt kiểu tóc mới?

Có lẽ chỉ là sự ngẫu nhiên nhưng với các cổ động viên thích đùa, mái tóc ấy dường như cũng phải "chia sẻ trách nhiệm".

Alejandro Garnacho

Vốn đã nổi bật với hình xăm lớn nhân vật chính loạt phim Prison Break trên ngực – lựa chọn cho thấy Alejandro Garnacho không phải mẫu cầu thủ chạy theo gu thẩm mỹ số đông.

Tuy nhiên, mái tóc của tài năng trẻ người Argentina mới thực sự gây tranh cãi.

Kiểu nhuộm vàng bạch kim có thể hợp với một số người nhưng điều khiến Garnacho trở thành đề tài bàn tán là mái tóc lúc nào cũng bóng loáng như vừa dội nước.

Lượng sản phẩm tạo kiểu anh sử dụng trước trận nhiều đến mức khiến người ta phải đùa rằng phòng thay đồ có thể "thiếu oxy".

Chỉ mới 21 tuổi nên Garnacho vẫn còn thời gian để thay đổi phong cách cũng như gu thẩm mỹ.

David Seaman

Một người đi trước thời đại hay đơn giản là quá táo bạo?

Nếu ở thời điểm hiện tại, một cầu thủ để tóc đuôi ngựa có lẽ không còn gây nhiều chú ý. Nhưng trong giai đoạn thi đấu của thủ thành David Seaman, kiểu tóc ấy thực sự khiến ông trở nên khác biệt giữa đám đông.

Thẳng thắn mà nói, mái tóc đó bị xem là "khó thiện cảm". Có lẽ hiểu được điều ấy nên sau khi giải nghệ ông đã cắt bỏ mái tóc ấy và diện mạo mới được đánh giá gọn gàng, dễ nhìn hơn nhiều.

Joe Cole

Joe Cole để mái tóc "xấu không cần bàn cãi" thời còn khoác áo West Ham. Cựu danh thủ này khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng khi xuất hiện với kiểu tóc mohican nhuộm đỏ lệch tâm.

Nhìn từ phía sau, kiểu tóc này lộ rõ hình chữ J khổng lồ kéo dài từ mái trước ra tận sau gáy.

Phil Foden

Trước thềm Euro 2020, Phil Foden quyết định "hóa thân" theo phong cách Paul Gascoigne với mái tóc nhuộm vàng bạch kim gây chú ý.

Tuy nhiên, với tiền vệ Man City, lựa chọn này bị đánh giá là phản tác dụng. Mái tóc sáng màu khiến anh bị so sánh với bộ lông của một chú chó Labrador vàng và gợi nhớ kiểu đầu lẽ ra nên được "để lại" ở thập niên 1990.

Đáng nói hơn, đó gần như trở thành dấu ấn đậm nét nhất của Foden tại giải đấu, trong bối cảnh anh tiếp tục mờ nhạt trong màu áo tuyển Anh.

Paul Pogba

Liệu việc khó chịu vì một cầu thủ nhuộm tóc theo màu nào đó có quá trẻ con? Có thể là vậy nhưng điều đó không ngăn được cổ động viên Man United phản ứng dữ dội khi Paul Pogba nhuộm tóc màu xanh da trời.

Giữa vô vàn lựa chọn, xanh da trời khiến người ta liên hệ với màu áo gắn liền với kình địch cùng thành phố Man City.

Với một ngôi sao vốn đã gây nhiều tranh cãi tại Old Trafford, lựa chọn ấy càng khiến tiền vệ người Pháp trở thành tâm điểm chỉ trích.

Đó có thể không phải kiểu tóc cầu kỳ nhất trong sự nghiệp của Pogba tại Man United nhưng chắc chắn là một trong những quyết định gây tranh cãi nhất.

Gervinho

Công bằng mà nói, đôi khi yếu tố di truyền khiến mọi chuyện trở nên khó khăn và với vầng trán khá cao, Gervinho vốn đã không có nhiều lợi thế về mặt tạo kiểu tóc.

Thông thường, giải pháp hợp lý cho trường hợp này là để mái che xuống hoặc thậm chí cạo trọc để tạo sự cân đối.

Tuy nhiên, điều không nên làm đã vô tình làm nổi bật nhược điểm của Gervinho với kiểu tóc rẽ ngôi kiểu "mái rèm" cùng chiếc băng đô đeo quá thấp, càng khiến tổng thể trở nên kém hài hòa.

Raul Meireles

Chọn ra một kiểu tóc tệ nhất trong số những lần "thử nghiệm" của Raul Meireles không hề dễ nhưng mái tóc mohican của anh có lẽ là ứng viên hàng đầu.

Dải tóc ở giữa quá mỏng để tạo nên hiệu ứng ấn tượng, trái lại khiến tổng thể trở nên thiếu cân đối.

Thậm chí, có người còn ví von nó giống như một cây kẹo mút vô tình rơi xuống tấm thảm bụi bặm.