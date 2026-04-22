Bạn đọc

Nhìn lại những "lùm xùm" liên quan C.P. Việt Nam

CA LINH

(NLĐO) - Hộ kinh doanh ở Cà Mau được xác định đã lập 66 hóa đơn giá trị gia tăng khống gần 2,9 tỉ đồng xuất cho nhiều chi nhánh của Công ty C.P. Việt Nam.

Liên quan vụ lò mổ xuất hóa đơn gia công trên 20.000 con heo cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (gọi tắt là Công ty C.P. Việt Nam), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn.

Từ vụ mua bán hóa đơn trái phép ở Cà Mau, nhìn lại diễn biến vụ Công ty C.P. Việt Nam bị "tố"

Ảnh chụp màn hình bài viết của ông L.Q.N. trên mạng xã hội

Từ vụ án trên, Báo Người Lao Động thông tin một số diễn biến chính liên quan vụ ông L.Q.N "tố" Công ty C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh:

Ngày 30-5-2025

Tài khoản Facebook "Jonny Lieu" (tự nhận là nhân viên Công ty C.P. Việt Nam) đăng bài "tố" C.P. Việt Nam đưa thịt heo, thịt gà bệnh, thịt bốc mùi ra bán tại cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay là phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ).

C.P. Việt Nam lập tức phản hồi, khẳng định thông tin là bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của công ty, gây hoang mang lo sợ đối với người tiêu dùng và cộng đồng xã hội.

Ngày 31-5-2025

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng (cũ) kiểm tra đột xuất một cửa hàng Fresh Shop của C.P. tại Mỹ Xuyên, phát hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực; đồng thời chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng.

Từ vụ mua bán hóa đơn trái phép ở Cà Mau, nhìn lại diễn biến vụ Công ty C.P. Việt Nam bị "tố"

Ông L.Q.N

Ba cơ sở khác (địa điểm kinh doanh số 12, 21, 8) có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng cũng đã hết hiệu lực.

Ngày 1-6-2025

Ông L.Q.N (chủ tài khoản Facebook "Jonny Lieu") bị chấm dứt hợp đồng lao động do tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Ngày 2-6-2025

Chủ lò mổ ở tỉnh Hậu Giang (cũ) xác nhận hình ảnh heo bệnh mà ông L.Q.N. đăng tải là có thật, nhưng đã được chuyển mục đích sử dụng làm thức ăn cho cá, không bán ra thị trường.

Từ vụ mua bán hóa đơn trái phép ở Cà Mau, nhìn lại diễn biến vụ Công ty C.P. Việt Nam bị "tố" - Ảnh 3.

Từ vụ mua bán hóa đơn trái phép ở Cà Mau, nhìn lại diễn biến vụ Công ty C.P. Việt Nam bị "tố" - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng (cũ) thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại cửa hàng của Công ty C.P. Việt Nam

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hậu Giang (cũ) vào cuộc, kiểm tra 2 cơ sở giết mổ gia công cho công ty.

Ngày 4-6-2025

Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi công văn đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ vụ Công ty C.P. Việt Nam bị "tố" bán thịt heo bệnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng (cũ) nhận được văn bản của Công ty C.P. Việt Nam đề nghị cơ quan này xử lý tài khoản Facebook mang tên "Jonny Lieu" vì cho rằng người này đã "đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm của doanh nghiệp và nhân viên công ty".

Ngày 6-6-2025

Ông L.Q.N tiếp tục cung cấp thêm hình ảnh heo có nhiều đốm đỏ từ cơ sở giết mổ gia công cho Công ty C.P. Việt Nam ở Hậu Giang (cũ) đến các cơ quan chức năng.

Ngành chức năng tỉnh Hậu Giang (cũ) khẳng định thời điểm đó không có dịch bệnh như phản ánh, đồng thời chấn chỉnh quy trình kiểm soát giết mổ.

Ngày 8-6-2025

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) vào cuộc xác minh thông tin tố cáo trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 11-6-2025

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (cũ) ra quyết định xử phạt 3 cửa hàng Fresh Shop của Công ty C.P. Việt Nam vì hành vi kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực. Mức phạt 35 triệu đồng/cửa hàng, tổng cộng 105 triệu đồng.

Ngày 2-7-2025

Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) ra thông báo là không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tố cáo của ông L.Q.N.

Ngày 3-7-2025

Cục Chăn nuôi và Thú y thông báo việc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang (cũ) ra quyết định kỷ luật cảnh cáo cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch không đúng quy định với mẫu heo bệnh thuộc diện phải tiêu hủy.

Ngày 3-8-2025

Công an TP Cần Thơ gửi giấy triệu tập ông L.Q.N.

Liên quan đến vụ án mua bán hóa đơn trái phép, trước đó, ngày 5-6-2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã nhận thông tin phản ánh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

Theo công văn, hộ kinh doanh V.B. ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau đã lập 66 hóa đơn giá trị gia tăng khống từ tháng 6-2022 đến tháng 6-2023, với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn là 2,894 tỉ đồng.

Toàn bộ hóa đơn nêu trên được xuất cho các chi nhánh của Công ty C.P. Việt Nam với tên hàng hóa là gia công giết mổ heo.


Công ty C.P. có bán thịt bẩn?

Công ty C.P. có bán thịt bẩn?

(NLĐO) - Nhiều điều còn mờ ảo trong vụ việc Công ty C.P. bị tố bán thịt heo, gà bệnh cần được sớm minh bạch, truy cứu trách nhiệm tới cùng

