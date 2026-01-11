HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Loạt doanh nghiệp vào diện thanh tra năm 2026, có Công ty C.P. Việt Nam

Minh Phong

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 1176 về Kế hoạch thanh tra năm 2026, trong đó có Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam vào diện thanh tra.

Theo đó, ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026 gồm 89 cuộc thanh tra, trong đó: có 67 cuộc thanh tra chính thức, 22 cuộc thanh tra dự phòng. Thanh tra Chính phủ giao các cục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2026 của Thanh tra Chính phủ.

Loạt doanh nghiệp vào diện thanh tra năm 2026, có Công ty C.P. Việt Nam - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng (cũ) thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại cửa hàng của Công ty C.P. Việt Nam giữa năm 2025. Ảnh: NLĐO

Trong đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 3 tổ chức, gồm: Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam; Công ty TNHH CJ Vina Agri; Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Thời kỳ thanh tra là từ năm 2024 đến thời điểm thanh tra. Thời điểm thanh tra diễn ra trong quý III/2026, thời hạn thanh tra dự kiến trong vòng 60 ngày.

Bên cạnh đó, trong quý I/2026, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai và pháp luật lâm nghiệp đối với 4 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gồm: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh.

Thời kỳ thanh tra từ 1-7-2014 đến thời điểm thanh tra. Theo kế hoạch, thời hạn thanh tra trong vòng 60 ngày.

Trong số các doanh nghiệp vào diện thanh tra nêu trên, có Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam hồi giữa năm 2025 bị "tố" bán thịt heo bệnh.

Theo đó, ngày 30-5-2025, trên mạng xã hội Facebook của tài khoản "Jonny Lieu" đã đăng tải thông tin về "Đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm". Người tố cáo là ông L.Q.N (SN 1985; ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ); nay là phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ)

Nội dung đơn tố cáo thể hiện "Công ty C.P. Việt Nam sử dụng thịt heo bệnh, gà bệnh bốc mùi hôi thối đưa vào Freshop ở Mỹ Xuyên - Sóc Trăng bán ra thị trường… và kèm theo nhiều hình ảnh con heo có dấu hiệu bệnh".

Kết quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác tội phạm của ông N. do hành vi không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tin liên quan

Vụ Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh: Xem xét chuyển Bộ Công an điều tra

Vụ Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh: Xem xét chuyển Bộ Công an điều tra

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về vụ Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh

Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc

(NLĐO)-Ông L.Q.N – người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh – đã làm đơn gửi cơ quan công an về việc ông bị triệu tập.

Cần Thơ: Kết quả kiểm tra 35 cơ sở C.P. Việt Nam và siêu thị Bách Hóa Xanh

(NLĐO) - Ngành chức năng tại TP Cần Thơ đã kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ, cửa hàng của Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam và siêu thị Bách Hoá Xanh.

thực phẩm thanh tra Thanh tra Chính phủ Công ty C.P. Việt Nam kế hoạch thanh tra năm 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo