Môi trường

NHÌN RA THẾ GIỚI: Công viên tái chế 2 triệu tấn rác mỗi năm

Hải Ngọc

Đầu thập niên 2000, Công viên Công nghiệp kinh tế tuần hoàn Tử Nha Thiên Tân được thành lập, đến nay đã quy tụ hơn 900 doanh nghiệp, bao gồm Sinone.

Ông Du Yuchun, giám đốc văn phòng Tập đoàn Sinone Thiên Tân, cho biết khu Tử Nha đã trở thành nơi tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn của Trung Quốc, nhờ vào sự phát triển của công nghệ phân rã, tinh chế phế thải và quản lý phối hợp. Riêng Sinone từ năm 2020 đến nay đã tái chế hơn 4,9 triệu tấn rác tái tạo, giá trị giao dịch mỗi tháng có thể vượt 3,4 tỉ nhân dân tệ.

Nhà sáng lập Zhang Wenyong và 4 anh chị em lớn lên, theo chân cha rong ruổi khắp ngõ ngách Tử Nha, thu gom phế liệu với niềm tin "biến rác thành vàng". Theo ông, nhiều người làm công việc tái chế hiện nay nghĩ đến việc "kiếm tiền mà không gây ô nhiễm môi trường". Năm 1996, ông Zhang đăng ký thành lập Sinone và nhanh chóng nổi tiếng trong ngành tái chế tại vùng Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc với phương pháp luyện đồng đặc biệt, hiện được xem là tiêu chuẩn của ngành - theo báo China Daily.

NHÌN RA THẾ GIỚI: Công viên tái chế 2 triệu tấn rác mỗi năm - Ảnh 1.

Pin xe điện cũ đang được xử lý tái chế tại một xưởng của công ty Battery Science & Technology ở Thiên Tân. Ảnh: CHINA DAILY

Quy trình tinh luyện tự phát triển của Sinone nung chảy đồng phế liệu trong lò nhiệt độ cao, trải qua tinh lọc vật lý, ép và kéo, cuối cùng tạo ra thanh đồng có độ tinh khiết 99,995%. Nhờ độ tinh khiết vượt tiêu chuẩn đồng luyện thông thường nên sản phẩm tái chế của Sinone được ứng dụng rộng trong các lĩnh vực sản xuất cao cấp, như hàng không vũ trụ, xe năng lượng mới và lá đồng độ chính xác cao.

Tháo dỡ và tái chế xe phế thải là công việc chính tại nhà máy của Sinone. "Thiết bị xử lý dây điện và cáp có thể tháo dỡ 1 chiếc xe trong 60 giây. Người khác thấy đồ điện gia dụng cũ là rác, còn chúng tôi xem công việc của mình là "khai khoáng đô thị"" - ông Du Yuchun ví von.

Sinone có thể tái chế hơn 200.000 ô tô phế thải, 1 triệu tấn thép, nhôm và 1,5 triệu thiết bị điện gia dụng mỗi năm. Ông Du cho hay lốp xe phế liệu có thể nung chảy để làm sản phẩm mới; khung xe làm thành thép và nhôm bán cho nhà máy; nhựa tháo ra gửi đến nhà máy sản xuất hạt nhựa; còn vật liệu không tái chế, như vải dệt, được thu gom riêng để xử lý chất thải rắn.

NHÌN RA THẾ GIỚI: Công viên tái chế 2 triệu tấn rác mỗi năm - Ảnh 2.

Các thanh đồng đã qua xử lý được chất lên xe tải tại một nhà máy của công ty Sinone ở Thiên Tân. Ảnh: CHINA DAILY

Gần đây, Trung Quốc liên tục thúc đẩy việc tái chế tài nguyên ở trình độ cao. Theo China Daily, khu Tử Nha tái chế khoảng 2 triệu tấn rác mỗi năm và có giá trị sản xuất gần 20 tỉ nhân dân tệ, trong đó tài nguyên tái tạo khoảng 15-16 tỉ. Khu vực này tạo ra khoảng 10.000 việc làm.

Ông Zhang Yanjiang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phát triển Kinh tế Tử Nha Thiên Tân, cho biết các doanh nghiệp trong công viên hình thành sự tương tác tuần hoàn. Ví dụ, tập đoàn điện tử TCL và tập đoàn tái chế xanh GEM khi vào đây hoạt động có thể mua nguyên liệu hoặc bán phế liệu tại chỗ. Điều này tạo nên mô hình kinh doanh mới và tăng sự hợp lực trong ngành, từ đó dần hình thành động lực kép của kinh tế tuần hoàn và ngành năng lượng mới/vật liệu mới.

