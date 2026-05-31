Nhịp cầu kết nối tình yêu Tổ quốc





Sau gần 2 năm phát động, cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 5 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần thứ 4, năm 2024 - 2026 sẽ chính thức khép lại bằng lễ trao giải vào ngày 5-6, nhân lễ kỷ niệm 7 năm chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động phát động. Trong khi chờ Hội đồng chung khảo lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh, Ban Tổ chức tiếp nhận nhiều chia sẻ, tâm tư gửi gắm của các tác giả và giới chuyên môn về 2 cuộc thi này.

Những "cột mốc sống" đi vào trang viết

Điểm chung trong chia sẻ của nhiều tác giả tham dự cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" là sự xúc động khi được tiếp cận, ghi lại những câu chuyện đời thường nhưng giàu ý nghĩa về những người lính, người chiến sĩ đang ngày đêm gìn giữ biên cương, biển đảo của Tổ quốc.

Tác giả Nguyễn Duy Khánh, kỹ sư công nghệ thông tin tại Hà Nội, cho biết đây là cuộc thi rất ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền biên giới đối với mọi người dân Việt Nam. "Mỗi sáng chủ nhật, tôi đều háo hức đón chờ tác phẩm mới tham dự cuộc thi (đăng trên trang Biển đảo - Biên giới vào chủ nhật hằng tuần) như một món ăn tinh thần và lan tỏa tới bạn bè những tác phẩm hay" - anh Khánh bày tỏ.

Thiếu tá Đặng Văn Đồng (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) cùng đồng đội làm nhiệm vụ trên biển. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Tác phẩm "Gương sáng miền biên viễn" của anh Nguyễn Duy Khánh kể về Già Phống - người có ba thế hệ gắn bó với các cột mốc biên giới ở Cao Bằng, cùng bộ đội biên phòng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Theo anh, hình ảnh những người dân bình dị như Già Phống chính là minh chứng sinh động cho trách nhiệm bảo vệ chủ quyền không chỉ thuộc về lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của mỗi công dân. Những "cột mốc sống" ấy góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia bằng cả lịch sử, pháp lý và sự hiện diện bền bỉ trong đời sống hằng ngày.

Tác giả Nguyễn Thị Hồng - công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Y tế, đồng tác giả của tác phẩm "Pò Hèn hồi sinh" - cho rằng cuộc thi đã giúp chị có cái nhìn gần gũi hơn về khái niệm chủ quyền quốc gia. Chủ quyền quốc gia hiện diện trong những điều rất đời thường: tiếng trẻ em học bài nơi bản làng biên giới, những buổi tuần tra của người lính biên phòng hay nụ cười giữa quân với dân trên các tuyến biên cương. Chị Hồng chia sẻ: "Cuộc thi đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá. Tôi đã được nghe, được chứng kiến được cảm nhận về chủ quyền, được sống cùng với người dân sinh sống ở vùng biên và về những người lính biên phòng ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc".

Chị Trần Thị Ngọc Huyền, công tác tại Đài Truyền hình cáp SCTV, cho hay ở cuộc thi lần thứ 5, chị có 2 tác phẩm được chọn đăng: "Dáng hình đất nước" và "Chạm vào Tổ quốc". Chị bộc bạch: "Tôi cảm ơn Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã tổ chức sân chơi này để những người viết nghiệp dư như tôi có cơ hội gửi tình yêu quê hương đất nước".

Còn với thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu, Chính trị viên phó Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) - tác giả của tác phẩm "Giữ bình yên nơi đầu sóng", cuộc thi là cầu nối đưa những câu chuyện của người chiến sĩ Cảnh sát biển đến gần hơn với công chúng. Cuộc thi không chỉ có giá trị báo chí mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trong tình hình mới.

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Nếu cuộc thi viết khơi dậy tình yêu Tổ quốc qua những câu chuyện người thật, việc thật thì cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lại tạo nên sức lan tỏa bằng ngôn ngữ của hình ảnh. Với nhiều tác giả, người yêu thích nhiếp ảnh, cuộc thi không chỉ là sân chơi nhiếp ảnh uy tín mà còn là hoạt động văn hóa - chính trị thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Theo nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn, thành viên Hội đồng chung khảo, cuộc thi năm nay tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với cộng đồng nhiếp ảnh cả nước. Những tác phẩm gửi về đều toát lên tinh thần trang trọng, thiêng liêng của Quốc kỳ, khắc họa giá trị biểu tượng của lá cờ đỏ sao vàng. Qua từng khung hình, người xem cảm nhận được niềm tôn kính, tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc - những thông điệp thiêng liêng mà cuộc thi muốn lan tỏa.

Chuyến đi thực tế vùng biên giới Cao Bằng giúp chị Trần Thị Ngọc Huyền thực hiện tác phẩm “Chạm vào Tổ quốc”. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Ở vòng chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã tiến hành thẩm định và chấm điểm 40 bộ ảnh và ảnh đơn. Nội dung phản ánh khá đa dạng, các tác phẩm thể hiện rõ nét giá trị biểu tượng của Quốc kỳ, truyền tải tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền quốc gia.

Nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn cho rằng bên cạnh những hình ảnh mang tính sự kiện, cuộc thi "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" sẽ trở nên phong phú và giàu sức sống hơn nếu có thêm mảng ảnh về người lao động, người dân nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo. Ở những nơi ấy, lá cờ Tổ quốc hiện diện giản dị nhưng lại vô cùng thiêng liêng: Trên mái nhà tranh, bên nương rẫy, giữa biển khơi hay trong những công trình dân sinh. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy mới làm nổi bật sự gắn bó máu thịt giữa Quốc kỳ và cuộc sống của nhân dân, khẳng định rằng lá cờ không chỉ hiện diện trong những sự kiện trọng đại mà còn là niềm tự hào, là nguồn động viên tinh thần trong từng bước lao động, sản xuất, bảo vệ quê hương.

Ở góc độ chuyên môn, ông Hồ Sỹ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống - đánh giá cao chất lượng các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Theo ông, dù đề tài tưởng chừng hẹp và khó khai thác, cuộc thi vẫn thu hút gần 2.000 tác phẩm với nhiều cách tiếp cận đa dạng. Qua ống kính của các tác giả, lá cờ Tổ quốc không chỉ xuất hiện trong những nghi lễ trang trọng mà còn hiện diện sinh động trong lao động sản xuất, học tập, bảo vệ biên cương, biển đảo và trong những ngày hội lớn của dân tộc.

"Mỗi khuôn hình là sự giao thoa giữa nghệ thuật thị giác và thông điệp lịch sử, cuộc sống đương đại, minh chứng cho sự chuyển mình của đất nước và lòng tự hào dân tộc" - ông Hồ Sỹ Minh nhận xét.

Sau nhiều mùa tổ chức, cả hai cuộc thi đã vượt ra ngoài khuôn khổ của những "sân chơi" nghề nghiệp đơn thuần. Những bài viết, bộ ảnh dự thi không chỉ góp phần tuyên truyền về chủ quyền quốc gia mà còn trở thành nhịp cầu kết nối tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân trong mỗi người Việt Nam. Chính những giá trị ấy giúp hai cuộc thi tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc.

Khắc họa chân thực hình ảnh người lính Sĩ quan Bùi Văn Tuệ, công tác tại Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) là một trong những người tích cực tham gia cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm. Tác phẩm "Tự hào là lính thợ ở Trường Sa" là một trong gần 10 bài dự thi được chọn vào vòng chung khảo năm nay. Anh Tuệ chia sẻ: "Qua 5 lần tổ chức, có thể khẳng định Báo Người Lao Động đã góp phần tuyên truyền, khơi dậy tình yêu, ý thức bảo vệ chủ quyền trong các tầng lớp nhân dân. Mỗi tác phẩm chính là một lát cắt, một câu chuyện thể hiện sinh động tình yêu quê hương, đất nước và chia sẻ bao gian khó, hiểm nguy với các lực lượng làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Trong khi đó, thiếu tá Đặng Văn Đồng, công tác tại Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) - tác giả của tác phẩm "Sắc đỏ thiêng liêng giữa biển", cho rằng cuộc thi mang một ý nghĩa rất đặc biệt. "Cuộc thi đã trao cho tôi cũng như nhiều đồng chí, đồng đội được chia sẻ những câu chuyện chân thực ấy đến với bạn đọc, giúp mọi người hiểu thêm về cuộc sống, công việc và những hy sinh thầm lặng của người lính Hải quân. N.Duy



