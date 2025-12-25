Trải qua gần 1/4 thế kỷ, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" của Báo Người Lao Động không chỉ đơn thuần là hoạt động tư vấn mùa thi mà còn trở thành một nhịp cầu tri thức trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

Từ những ngày đầu - vào những năm 2000, khi chưa có các nền tảng số, "Đưa trường học đến thí sinh" đã đóng vai trò "người mở đường", đưa thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp chính thống từ các trường đại học (ĐH) đến tận học sinh những vùng miền xa xôi. Chương trình luôn kiên trì với mục tiêu phổ biến quy chế tuyển sinh, giúp học sinh và phụ huynh nắm bắt kịp thời những thay đổi quan trọng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong giai đoạn chuyển đổi, từ kỳ thi "3 chung" đến THPT quốc gia và nay là kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, "Đưa trường học đến thí sinh" luôn tiên phong trong việc "giải mã" các quy định phức tạp thành những chỉ dẫn dễ hiểu, thiết thực. Năm nay, chương trình tập trung giải quyết những lo ngại của lứa học sinh đầu tiên tốt nghiệp theo chương trình mới, cung cấp thông tin chuyên sâu về kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM, về phương thức xét tuyển đa dạng của các trường ĐH…

Với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các trường ĐH, cao đẳng uy tín, "Đưa trường học đến thí sinh" không chỉ mang tới kiến thức mà còn truyền lửa đam mê, giúp học sinh định hình nhân cách và bản lĩnh nghề nghiệp. Bên cạnh việc truyền tải thông tin, giá trị nhân văn và tinh thần cộng đồng cũng tạo nên uy tín vững chắc của chương trình. Những năm qua, hàng ngàn suất học bổng đã được trao tặng học sinh nghèo vượt khó, giúp các em không phải từ bỏ ước mơ giảng đường.

Đối với các trường ĐH, "Đưa trường học đến thí sinh" là kênh tương tác quan trọng. Thông qua những câu hỏi thực tế của học sinh, các trường có thể nắm bắt "nhịp đập" của thị trường lao động - việc làm, biết được các em đang quan tâm điều gì, từ đó điều chỉnh chương trình đào tạo và chiến lược tuyển sinh sát thực tế hơn…

Những năm tới, trong bối cảnh mới, nhiều học sinh và phụ huynh mong mỏi "Đưa trường học đến thí sinh" cũng có cách tiếp cận mới nhằm tối ưu hóa hiệu quả. Chương trình không nên tập trung tại các trung tâm hành chính của 34 tỉnh, thành, mà cần thiết lập hệ thống các điểm tư vấn vệ tinh.

Với xu thế chuyển đổi số, tại buổi tư vấn trực tiếp, chương trình nên phối hợp với các trường ĐH hoặc nhà tài trợ công nghệ thiết lập các khu vực thực tế ảo (VR). Học sinh có thể đeo kính VR để tham quan xưởng thực hành của các trường ĐH hoặc "thử vai" các công việc trong không gian ảo. Để đạt được hiệu quả truyền tải thông tin tối đa, chương trình cần phối hợp giữa các kênh truyền thông hiện đại và truyền thống. Chẳng hạn, buổi tư vấn trực tiếp được livestream đồng thời trên các nền tảng TikTok, Facebook, YouTube và truyền hình địa phương…

Nhiều học sinh và phụ huynh cũng kỳ vọng Báo Người Lao Động điện tử xây dựng chuyên trang "Đưa trường học đến thí sinh", lưu trữ toàn bộ các phiên tư vấn theo dạng Podcast, các bài viết phân tích sâu…, giúp những người quan tâm có thể dễ dàng tra cứu theo ngành học, theo địa phương.