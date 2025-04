Nhờ "chạy án" cho 4 thân nhân, người đàn ông mất trắng 700 triệu đồng

Ngày 12-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1986); Bùi Văn Quý (SN 1983, cùng ngụ quận Long Biên, TP Hà Nội) và Vương Thị Quỳnh Phương (SN 1985, ngụ quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Ba người nổ "chạy án" rồi chiếm đoạt 700 triệu đồng của người đàn ông ở Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó đơn vị có nhận được đơn tố giác của ông Nguyễn Văn T. (SN 1979; ngụ xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) bị những người trên lừa đảo chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng khi nhờ "chạy án" cho người thân.

Theo ông T., gia đình có 4 người thân là con trai, em trai và 2 là cháu ruột bị Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành tuyên từ 9 tháng đến 12 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Bản án này đã có hiệu lực pháp luật từ tháng 3-2022.

Do muốn xin cho con, em và cháu của mình được hưởng án treo nên ông T. đã nhờ Nguyễn Thị Vân "chạy án". Mặc dù khôn có khả năng, điều kiện "chạy án" nhưng Vân vẫn nhận lời. Sau đó, Vân đã cùng chồng là Bùi Văn Quý câu kết với Vương Thị Quỳnh Phương để lừa ông T. nhằm chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn đưa ra những thông tin gian dối và nhận tiền để "chạy án" nhưng thực tế các đối tượng không có khả năng, điều kiện và không thực hiện việc "chạy án" như đã hứa mà chiếm đoạt của ông T. số tiền 700 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.